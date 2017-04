Propone Cota Jiménez un gobierno de coalición y sin fuero constitucional

Por Alfonso Millares García.

Tepic. (Notimex)

.

Manuel Cota Jiménez, candidato de la alianza Nayarit de Todos al gobierno del estado, propone –de verse favorecido con el voto- crear el primer gobierno de coalición, conformado por los partidos en contienda, “para estar todos dentro aplicando políticas públicas, para beneficio de los ciudadanos”.

Además, el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, tiene proyectado ser el primer gobernador sin fuero constitucional, “he propuesto colocar la iniciativa de que todos los cargos de elección que se tengan, y también los de administración, no ostentemos fuero”.

En plática con Notimex, enfatizó que esta propuesta es “para estar en circunstancia igual a la de los ciudadanos”, porque “si somos mandatarios, que quiere decir mandaderos de la sociedad, tenemos que estar a la par de quienes nos mandan”.

Detalló que “el comportamiento personal es el que avala el comportamiento público, en consecuencia, quien nada debe nada teme”, y enfatizó que “quienes buscan fuero, para tener inmunidad y no se les perjudique, no son dignos de la confianza de la sociedad, por ello estoy convencido de lo que estoy proponiendo”.

Adelantó que lo primero que hará, de llegar a la gubernatura, será “unir a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a los empresarios y a la sociedad” nayarita porque, enfatizó, “es un estado que tiene una enorme riqueza, 300 kilómetros de litoral, pesca de altamar, pesca rivereña”.

En el tema turístico, dijo, Nayarit es tan extenso que la inversión misma que se encuentra en Bahía de Banderas, en el sur del estado, es un pequeño territorio y constituye una de las principales inversiones extranjeras” en el estado.

En cuanto a la agricultura, el senador con licencia expuso que en su tiempo “nuestra historia nos colocó como el granero del noroeste y de México, entonces para producir granos básicos, como es frijol, arroz, maíz y algunos otros, que son importantes como el sorgo o el tabaco, horticultura y muchas más, se requiere inversión”.

Por otro lado, habló de los temas de salud que “están presentes por la necesidad de contar con mayores hospitales, “tenemos escasamente tres de especialidades, uno es del ISSSTE, otro del Seguro Social y ambos son de más de 40 años. Tenemos un Hospital General que se ha mejorado, pero ya no corresponde a la necesidad de la sociedad”.

Señaló que su propuesta en materia de salud es concreta, “adoptar las políticas públicas del gobierno federal en compras consolidadas con un tema toral, que es la de adquirir medicamentos para poder tener abasto suficiente, porque esa es una de las quejas” de la sociedad nayarita.

En la cuestión de los recursos humanos del Sector Salud, como médicos y enfermeras, su propuesta es que se coloquen en cada uno de los espacios médicos de atención y permanezcan en sus lugares de origen y de labor, “Eso para nosotros es vital”.

Para el ex diputado federal por la LXI Legislatura, el renglón educativo es un asunto que representa una de las mayores prioridades y su propuesta es mejorar la infraestructura necesaria en las escuelas del estado y aumentar los salarios de los profesores, pues “queremos maestros bien pagados”.

También que sean las universidades, las instituciones de educación, “las que provean la demanda necesaria y en esa oferta hemos comprometido con puntualidad los temas del inglés obligatorio, como una asignatura muy puntual y el tema de las nuevas tecnologías como la computación y algunas otras materias, que al final son tan necesarias”.

En cuanto al rubro de empleo, el ex alcalde de Nayarit (2005-2008), manifestó que ha hecho referencia a la Ley del Primer Empleo, para que los jóvenes tengan la oportunidad de ocuparse en ingresar a un trabajo “subsidiado por el gobierno y con ello puedan incursionar a un momento de aprendizaje, de experiencia, de antigüedad y que los deje enrutados”.

Pero para que esto suceda, Cota Jiménez dijo que el gobierno del estado “necesita abrir más empresas y más industrias”, y en consecuencia se requiere para la inversión, tierra y exención de impuestos, pero aquí falta la materia prima y es la energía”.

Consideró necesario “colocar el gas natural en nuestra tierra, que llega por cierto a Colima, Jalisco y Sinaloa, y en todas esa entidades es un insumo básico para que la industria esté presente, sólo contamos con dos industrias muy prestigiadas, pero al final ya no son suficientes para la gran demanda de empleo que tiene Nayarit”.

Con respecto al tema de la seguridad, el candidato por el PRI, PVEM y Nueva Alianza al gobierno del estado propuso el Mando Único, al considerar como fundamental este rubro.

“Vengo de ser regidor y presidente municipal, y vi necesario que las policías estén unidas en el estado para que hay un mando único y no haya espacios ni ranuras de complicidad o de corrupción”, manifestó.

Consideró que “para que esto suceda, estoy convencido que el tema del combate contra la delincuencia y la prevención del delito no está en más patrullas, rifles, municiones, cárcel, sino en mejores salarios y preparación para los policías”.

“Una Policía bien remunerada, bien pagada, bien en todos los sentidos, está lista para prevenir el delito, y la prevención del delito se encuentra justamente en el primer espacio de gobierno que son los municipios. Apoyar a los municipios es ese sentido es una prioridad fundamental del gobierno y a eso me comprometo”, enfatizó.

En materia de infraestructura, el también ex diputado local de Nayarit, dijo que en la actualidad se están invirtiendo siete mil millones de pesos en la creación de una estructura que permitirá abrir 50 mil hectáreas para la producción de maíz amarillo, el cual hoy “estamos importando en más de ocho millones de toneladas”.

Lo anterior, señaló, “cuando aquí en Nayarit tenemos tierra, agua, y ahora la infraestructura que se está construyendo para ese propósito” que es evitar la importación de este grano. Somos un estado productor de mucha fruta, mango, papaya, piña sube a un camión para mandarla a otro estado de la República”.

Señaló la necesidad de “transformarla, enlatarla, tener inocuidad para poder exportarla, no sólo al interior. Nayarit va a tener una gran oportunidad, tenemos frente a nosotros ya no sólo el mercado estadunidense, sino que más de 10 países asiáticos están en espera que la costa mexicana y Nayarit sea un proveedor por excelencia de alimentos”, destacó.

Al ser cuestionado sobre por qué los nayaritas tendrían que votar por él, respondió: “Por mi origen, porque he sido un niño, un joven, un adolescente que quiso estudiar y quiso prepararse, que cruzó también por una gran dificultad de desear tener las cosas y no sólo el tema de lo material, sino de la vida misma”.

Además, “porque soy un nayarita sujeto, indudablemente, a muchas pruebas que me ha puesto la propia carrera política, en siete veces que he competido y que he ganado todas las elecciones”, expuso.

Sobre sus fortalezas, el también ex diputado federal suplente en la LVII Legislatura aseguró que radican en su formación personal y política, “todos y cada uno de los cargos que he tenido, antes me dediqué a aprender de la política durante 15 años, para ver las fallas, los aciertos, los errores, los sabores y sinsabores que tiene un político”.

Con respecto a sus debilidades, quien fue jefe de Departamento en Pemex, entre 1984 y 1989, expuso ser muy emocional lo que le genera dificultades, “porque me lleva a ser un hombre muy tolerante. Hoy observo que hay aspirantes que acusan al partido que les dio origen y aunque lo lamento, me abstengo de reprochar y esa es una de mis debilidades”.

Por último, dio un mensaje a los nayaritas: “que los días que restan de campaña nos dejen transitar a los candidatos al gobierno del estado, entre el golpeteo, las acusaciones y mil cosas más, pero el día de la elección, durante los 15 segundos que están frente a una boleta, analicen el pasado de cada uno de quienes estamos en contienda”.