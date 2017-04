Ofrece Mejía González encabezar gobierno honesto y participativo en Nayarit

Por Alfonso Millares García.

Tepic. (Notimex)

.

El candidato del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nayarit, Raúl José Mejía González, afirmó que encabezará un gobierno “honesto, transparente, participativo, y visionario”, al tiempo en que se comprometió a “acabar con el fuero de los políticos”, en caso de ganar la elección.

En charla con Notimex, dijo que Nayarit “necesita y pide a gritos” un gobierno que se maneje con limpieza y claridad en el manejo de los recursos que le son asignados al estado. “Que contemos con posibilidades de que los próximos años tengamos un gobierno honesto, pero en todos los sentidos”.

Al hablar de otro de sus ejes, Mejía González expuso que se requiere también crear un gobierno “participativo, ciudadano y corresponsable”, que involucre “lo que llamamos técnicamente la gobernanza”, donde la sociedad participe y le entre a resolver problemas en forma corresponsable” con sus autoridades.

Enfatizó que el suyo será un gobierno donde no haya divorcio entre las acciones de gobierno y las privadas “estoy proponiendo que haya una conjunción, que podamos entre todos sacar adelante a Nayarit, y que sea el gobierno el que dé respuesta profesional, técnica y política a la demanda ciudadana”.

El ex presidente municipal de Tepic, propone también, la creación de un consejo para el desarrollo donde participe el sector privado, el social y el público, para que “tengamos una corresponsabilidad que nos permitea impulsar, unidos, el desarrollo de Nayarit”.

Y, en el tercero de sus ejes, habla de un gobierno “visionario”, entendido como tal, que todo lo que se haga, se proyecte hacia el futuro “tengo un proyecto de 30 años donde Nayarit encause esa ruta hacia el desarrollo en el que todos los agentes económicos se pueden articular en función del desarrollo de Nayarit”.

Sin embargo, añadió que esto pensando a futuro, no en la inmediatez y el “cortoplacismo” que a lo que lleva es a desperdiciar recursos.

“Esos tres ejes con diferentes cosas voy proponiendo con honestidad, que todos los funcionarios, por razones de responsabilidad, presenten su tres de tres” y por supuesto “acabar con el fuero, terminar con el fuero de los políticos y ponernos en igualdad, todos, para ser juzgados como ciudadanos, de manera que no existen esos privilegios que han cansado mucho a la ciudadanía”, señaló.

En otra de sus ofertas políticas, el también exdiputado local en el Congreso de Nayarit, propone la creación de los auditores ciudadanos para “que vayan y vean si las obras se están haciendo bien, o mal”, porque es a los ciudadanos, a quienes les incumbe si tal obra les va a afectar o no, o si les va a resolver el problema”.

Preguntado sobre qué hará para erradicar el fuero, puntualizó que desde el primer día ya como mandatario, enviaría la iniciativa al Congreso del estado para analizar, dictaminar y deliberar sobre su eliminación, “que yo creo que es algo que tenemos que hacer porque ya los tiempos también exigen terminar con esos privilegios”.

Manifestó que hay quienes creen que con el fuero “pueden ser ciudadanos de primera y no es así, tenemos que ser iguales, lo único que pedimos es que el servidor público, sea servidor, que no sea carga pública, porque luego se confunde y hay funcionarios que nos dan más problemas de los que deben resolver. Llegar al poder, es llegar a servir”.

Sobre el desempleo tan agravado en la entidad, el candidato destacó que ese es el desafío más grande que existe en Nayarit, teniéndolo todo. “Dicho de otra forma teniendo tanta riqueza, no nos podemos permitir seguir sin fuentes de trabajo”, explicó.

Para superar este lastre, continuó, se requiere atraer inversiones y “yo lo haría con mucho empeño y dedicación, un gobierno que permita, incentive, facilite, promueva e impulse la inversión para que tengamos empleo”, pero para ello “debemos garantizar el estado de derecho y acabar con la corrupción e impunidad”.

En el tema educativo, el también ex senador de la república en la LX legislatura, indicó que tiene planeado salvar de la quiebra a la Universidad Autónoma de Nayarit porque “es el alma del desarrollo no solamente económico, sino también social, cultural y político del estado”.

En ese sentido, se comprometió a crear condiciones para que dicha institución educativa se proyecte hacia el futuro y “tengamos las carreras técnicas profesionales que requiere el desarrollo de Nayarit y no tener escuelas que no nos están dando la posibilidad de realizarse a los estudiantes como profesionistas”.

Otro de sus proyectos en esta materia es implementar en las escuelas públicas de nivel básico, la educación bilingüe, para que dese muy jóvenes los alumnos dominen el inglés “porque eso los hace más competitivos sobre todo en las zonas turísticas que tenemos planeado detonar, tenemos que preparar a los que van a manejar ese desarrollo”.

En el rubro de salud, Mejía González, ofrece impulsar más la prevención que la cura de enfermedades porque ahora “no tenemos capacidad para la atención médica de los nayaritas, pues en los centros de salud no hay medicamentos, tampoco material quirúrgico está en un abandono impresionante el sector salud”, lamentó.

Para lograrlo, expresó, vamos a prohijar la cultura de la prevención de enfermedades a través del deporte, de la buena alimentación, de buenas campañas para evitar que en escuelas públicas y privadas se venda comida chatarra, “porque no queremos un estado enfermo sino un estado muy sano”.

En materia de infraestructura, detalló que tiene pensado hacer conexiones inter regionales para que no solamente pensemos en la comunicación que va de paso. “Por ejemplo te doy un dato, se está construyendo una autopista de Vallarta a Guadalajara pero es para los que vienen de Guadalajara, entonces vamos a colocar un puente”, anotó.

“Lo que hay que hacer –señaló- es vincular muy bien todo lo que tiene que ver con la pesca, la agricultura y la infraestructura, porque es lo que nos falta. Hemos descendido en índices de productividad en forma alarmante cada trimestre y eso implica disminución del salario real, menores condiciones y la opción es mejorar la productividad a través de la infraestructura”, dijo.

Interrogado sobre porqué el electorado tendría que votar por él, respondió: “porque creo que mi potencial es la experiencia que he tenido a lo largo de mi vida, las ganas que tengo y la vocación de servir porque nunca he sido empresario, siempre he sido servidor público, soy un hombre entregado, al servicio público en diferentes cargos”.

Además porque “yo he trabajado en el gobierno federal, en el estatal y municipal. He sido legislador local y federal, he trabajado en universidad, porque mi formación es integral, tengo una visión muy clara de lo que necesita Nayarit y sé cómo llegar a encausar los esfuerzos de los nayaritas”.

Y porque “estoy muy convencido que en los próximos años pueden ser mejores para el estado, por lo que voy a encabezar un proyecto con nuevos liderazgos, pero no como a los que estamos acostumbrados, que son los tradicionales, eso ya no sirve, dado que en lugar de avanzar retrocedemos”.

“Ahora tenemos que detonar la energía social, encauzarla adecuadamente con un liderazgo que verdaderamente nos lleve a un destino muy distinto a lo que tenemos ahora”, enfatizó.

Respecto al significado del eslogan de su campaña que dice “al que madruga le toca café”, el candidato comentó: “estamos haciendo unos recorridos por donde están las personas y empiezan o salen de trabajar, y vamos muy temprano y les ofrecemos un café, platicamos con ellos sobre el momento crucial que viven en Nayarit”.

En esos recorridos, anotó, hemos descubierto que “todo ese coraje, enfado y malestar”, pero dijo estar preparado para convertir esos sentimientos en energía positiva “y lo vamos a hacer porque realmente queremos a Nayarit y queremos que despierte para que no nos vuelvan a llevar a donde no queremos”, dijo.