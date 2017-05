Home » Columnas Diccionario de farsas mexicanas Diccionario de farsas mexicanas

Por Dr. en derecho Miguel Ángel Rodríguez Herrera.

PRIMERA FARSA

El Día del Niño. Mientras los niños de México se mueren a diario en los hospitales del terror del Seguro. No van a la escuela porque no tienen qué comer, son abusados y explotados sexualmente, están llenos de piojos, viven hacinados, son maltratados por sus padres, explotados laboralmente, golpeados y vejados a diario, obligados a trabajar sin paga alguna. Los gobernantes se llenan de ínfulas celebrando el “día del niño” regalándoles miserias como pelotas y dulces, música de marimba y agua de Jamaica. Pero todo lo hacen no por los niños sino para ser tomados en cuenta y seguir ascendiendo en sus chambas que les reportan muchos millones de pesos que se gastan en francachelas con teiboleras y mayates.

SEGUNDA FARSA

El Día del Trabajo. Las leyes laborales en México no se respetan. Los trabajadores son explotados por patrones y gobernantes sin el más mínimo recato. Los sindicatos les roban sus cuotas sindicales, no los defienden y sólo los utilizan como muñecos electorales, de acarreados. Viven en un estado de absoluto abandono, de manera miserable tratados peores que perros. La justicia laboral no existe en México, es falso que haya justicia, no les pagan sus laudos y son vistos como apestados. Sus derechos son reducidos a la nada por todas las autoridades laborales. Ser trabajador en México equivale a ser un paria en la India.

RECOMENDACIÓN

Valdría más que no se celebrara ningún festejo del niño ni de los trabajadores. Eso sería más honesto y un severo llamado de atención a todos los explotadores de niños y de trabajadores para que los dejen de robar. En verdad les digo que ello será fuertemente castigado.

Niños y trabajadores de México los dos estigmas que llenan de oprobio y de escarnio a México y los bolsillos de todos los parásitos que de ellos viven.

AMIGOS

Una merecida felicitación al Maestro en Derecho MARCO ROBERTO JUÁREZ GONZÁLEZ por haber representado al FBI en Argentina en días pasados. Hay que recordar que MARCO ROBERTO funge como asesor de seguridad municipal. El sabueso MARCO ROBERTO es una verdadera leyenda en materia de seguridad. Otro saludo a quien sí trabaja y quien funge como director de Proulex, JUAN IGNACIO PEREDO ARENAS, una institución de excelencia educativa en la enseñanza de lenguas extranjeras.

NO ODIES NUNCA.

