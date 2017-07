Home » Local Ciudad Hombre asesinado a balazos en El Cantón CiudadLocal Hombre asesinado a balazos en El Cantón 28 Views

Fueron encontrados 11 casquillos percutidos calibre 380.

El cadáver fue hallado cerca de las 08:00 de la mañana, en la colonia La Pradera.

Redacción Vallarta Opina

Puerto Vallarta

Un hombre fue asesinado a balazos ayer por la mañana en Puerto Vallarta. Según el reporte de las autoridades, el cadáver del hombre fue hallado cerca de las 08:00 de la mañana, en un terreno baldío ubicado sobre el camino al Cantón, en la colonia La Pradera.

El cuerpo, de quien fue reconocido por uno de sus familiares como Raúl ‘N’, de 34 años de edad, presentó alrededor de 10 impactos de bala.

En el lugar fueron encontrados al menos 11 casquillos de bala percutidos, de la parecer calibre 380.

El incidente quedó bajo investigación de personal de la Fiscalía del municipio, así como de la Sedena, quienes realizarán las averiguaciones correspondientes para dar con el móvil de la agresión.

El cadáver fue llevado a las instalaciones de Ciencias Forenses de Puerto Vallarta, donde se le practicará la autopsia de ley para conocer las condiciones de su fallecimiento.

INVESTIGAN MUERTE DE MUJER EN GUADALAJARA

Por otro lado la Fiscalía General del Estado espera el dictamen forense de una mujer que fue recogida agonizante en la colonia Nueva España, en Guadalajara, la madrugada del jueves.

Antes de fallecer, la persona dijo a las autoridades que la habían privado de su libertad. Una familiar de la persona señaló que paramédicos de la Cruz Verde Leonardo Oliva la encontraron en algún punto de la citada colonia. Ella presentaba signos vitales muy débiles y falleció pocos minutos después.

Hacia las 04:16 horas, el Servicio Médico Forense acudió al lugar para trasladar el cuerpo para la práctica de la autopsia. Al parecer la mujer indicó a las autoridades antes de fallecer que la habían privado de la libertad para extraerle las córneas de los ojos.

Sobre esto, el fiscal General, Eduardo Almaguer, informó que aún no se cuenta con el dictamen de Ciencias Forenses, el cual revelará las causas de muerte.

“Se está revisando las huellas de violencia que pueda tener, se está revisando algún antecedente de adicciones, sin embargo efectivamente se hizo algún comentario, a simple vista, un diagnóstico de que le habían practicado algún tipo de cirugía en sus ojos para extraerle las córneas”.

Al fallecer, la mujer no tenía golpes visibles, por lo que se revisa si tiene daño en sus ojos. No obstante, el fiscal insistió en que se deben esperar los resultados de la autopsia para no especular sobre las causas.