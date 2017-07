Home » Local Ciudad Tregua de dos semanas CiudadLocal Tregua de dos semanas 22 Views

Rafael Yerena y Servando Sepúlveda.

17 de julio, fecha de vencimiento del amparo

Por Martha Ramírez Ruiz

Puerto Vallarta

Se acordó una tregua de por lo menos 17 días en el conflicto entre taxistas y unidades que operan con la plataforma digital de Uber en Puerto Vallarta, con la intención de que no se cumplan las amenazas de bloqueos por parte de los taxis amarillos que afectarían la imagen del destino turístico.

Abriendo una pausa hasta el próximo 17 de julio a la situación que puso en vilo desde el martes a la iniciativa privada y sectores productivos por los amagos de un bloqueo generalizado que provocaría un caos en la ciudad.

Se espera, dado el proceso judicial que inició Uber al ampararse para poder operar en Jalisco, que el próximo 17 de julio haya una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia que modifique o revoque el amparo de la Uber que por el momento impide actuar a la Secretaría de Movilidad (Semov).

En el intervalo de poco más de dos semanas, los dirigentes sindicales de los permisionarios y choferes de taxis se comprometieron a no realizar bloqueo ni provocar ninguna situación de violencia, según se acordó en la reunión que sostuvieron a puerta cerrada este viernes con el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez.

Reunión de trabajo en la que también estuvieron presentes, el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, el dirigente de la CTM Jalisco, Rafael Yerena Zambrano, así como los directores jurídico y de transporte de la Semov, José Luis Quiroz y Fernando Flores, respectivamente, además de los dirigentes sindicales de permisionarios y de choferes.

Tras la reunión se abrió a la prensa para que Sepúlveda Enríquez fuese el encargado de dar a conocer los acuerdos al referir que si bien Uber está amparada, dentro de este proceso judicial habrá una a audiencia constitucional en donde se determinará si la suspensión que actualmente tiene es definitiva en este proceso, es confirmada o en su caso modificada, se llevará a cabo el día 17 de julio.

Argumentó que “esta suspensión es similar a la que se interpuso en el estado de Yucatán, es una copia idéntica y queda claramente que la Suprema Corte emitió un fallo donde establece y determina que la red de transporte tiene que sujetarse a la normatividad emitida por los Congresos de los estados y que no pueden actuar fuera de la ley”.

Así que con base a esos antecedentes, se confía entonces en que la resolución que se dará dentro de 17 días, sea en el mismo sentido, enfatizó al dar una amplia explicación de las acciones que viene realizando la dependencia a su cargo para regularizar el servicio a través de plataformas digitales y que ha sido precisamente la empresa pionera en su uso la que en vez de cumplir con lo que establece la ley, ha recurrido al amparo.

.

SIN IMPEDIMENTO PARA ACTUAR

Sepúlveda Enríquez explicó que la resolución judicial a favor de Uber para operar en Jalisco solamente limita al gobernador, al Congreso estatal, al secretario de Movilidad y a los Ministerios Públicos Federales para actuar en contra de esta plataforma, pero no menciona a autoridades municipales, ya que no se amparó contra el municipio, por lo que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta está en posibilidades de actuar contra la empresa.

Dijo que la Semov no han sido omisa sino respetuosa de un amparo temporal que tiene Uber, abrió la pauta a que al no estar amparada la empresa contra el municipio, es que se da el margen de 15 o 20 días, establecido un acuerdo en el que la autoridad municipal se analizará cómo puede actuar ya que esta no está impedida para emitir sanciones a quien preste un servicio irregular en el municipio.

Al respecto, el alcalde vallartense, Arturo Dávalos Peña, dio a conocer que “el lunes estaremos recibiendo el expediente jurídico que tiene la Secretaría de Movilidad para marcar la ruta jurídica, respetando siempre la ley y las facultades que tenemos como municipio. Por lo pronto, nosotros sí tenemos la facultad de actuar, detener, si no tienen permiso o concesión, por eso vamos a ver la ruta jurídica para no perjudicar sino cuidar a este destino turístico”.

.

COMPROMISO SINDICAL

El secretario de Movilidad informó que se acordó también por parte de los dirigentes sindicales del gremio de los taxistas, “no violencia, no acciones que perjudiquen a los vallartenses y a la imagen de Vallarta y se están comprometiendo a la humanización de su servicio dentro de este marco de registro del proyecto del gobierno del estado”, acotó.

El dirigente estatal de la CTM, Rafael Yerena Zambrano, así también lo patentizó al manifestar que los acuerdos a los que se llegaron fue al anteponer los interese de los vallartenses y la imagen de este destino, ya que la violencia no le conviene a nadie.

Negó que hubiese sugerido a la Semov desacatar la resolución judicial obtenida por Uber que su postura fue defender al gremio de los taxistas hasta donde fuese necesario llegar para ello, pero que no habrá ningún bloqueo por parte de este gremio.

Acerca de la garantía que habría de que los acuerdos pactados por los dirigentes sindicales sean también respetados por sus agremiados, dijo que los dirigentes de permisionarios y choferes a partir del sábado habrán de compartir con sus delegados sindicales, los resultados de esta reunión, para que ellos a su vez lo acuerden con el resto de los más de 1 mil 300 taxistas que existen en este destino.

En tanto, los dirigentes de los permisionarios y choferes reiteraron el compromiso para no realizar bloqueos y para mejorar el servicio y modernizarse también con una plataforma digital, a través de la cual difundirán las tarifas zonificadas y en caso de que no se respeten también actuarán contra los taxistas que abusen, por lo que colocarán calcomanías en cada carro de alquiler con los teléfonos en los que puedan denunciarse abusos de sus agremiados.

En la reunión también estuvieron presentes dirigentes empresariales, como Gabriel Igartúa Sánchez, presidente de la Coparmex Puerto Vallarta-Bahía de Banderas.