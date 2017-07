Home » Opinión El Lago de Tos-Cano OpiniónPaco El Lago de Tos-Cano 3 Views

Dizque en Pony terminó quien

muy bronco se sentía

y hoy ya no sabe si es parte

de caballada o jauría.

Van tras el hueso mayor

corriendo a todo vapor.

Con la mira en el diez y ocho

ya se soltó la jauría;

a cual más se cree capaz,

ya se apuntó hasta una tía.

No es jauría es caballada,

me corrigió un ex priista

que anda en busca de partido

que lo acomode en su lista.

Muy flaca la caballada

pero muy alborotada.

Por dondequiera se ven

los Panuchos desatados;

por llegarle a la gran silla

andan muy desesperados.

Por su parte los priistas

dan muestra de disciplina

y el eterno de Morena

anda de muina tras muina.

No lo inventé,

no lo inventé así fue,

y buscan socios

los verdes y el Perderé.