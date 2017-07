Home » Nayarit Gobernador de Nayarit, bajo la lupa Nayarit Gobernador de Nayarit, bajo la lupa 20 Views

Pesa sobre Roberto Sandoval una denuncia de hechos que investigará la PRG.

La PGR investiga a Roberto Sandoval Castañeda, quien presuntamente se ha enriquecido en los últimos años, sin que ello corresponda a la cantidad de sus ingresos, afirman en una denuncia 10 personas ante la dependencia

Por Karina Cancino

Tepic

La Subprocuraduría Especializada en Atención a Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la carpeta de investigación FED/NAY/TEP/0000161/2017, que refiere a la denuncia de hechos -interpuesta por ciudadanos- en contra del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval por presunto enriquecimiento inexplicable.

La denuncia fue puesta el pasado 17 de abril en la Unidad de Atención Inmediata de la delegación de la PGR en Nayarit, sin embargo ésta se declaró “incompetente en razón de especialidad” para continuar con las investigaciones, debido a que el presunto responsable de delito es un “servidor público considerado de alto nivel, aunado a que los hechos revisten complejidad técnico jurídica”, precisa el documento donde se acuerda este desistimiento.

Está información fue dada a conocer en la notificación UNAI/175/2017 de la Unidad de Atención Inmediata.

Emiliano Zapata Sandoval Blasco, representante legal de las 10 personas, entre escritores, promotores culturales, actores y personajes políticos, que firmaron la denuncia de hechos.

Sandoval Blasco recordó que la denuncia de hechos que interpusieron sus representados, refiere a que el gobernador presuntamente se ha enriquecido en los últimos años, sin que ello corresponda a la cantidad de sus ingresos, y que los argumentos de la denuncia se basan, dijo el abogado, en declaraciones públicas del propio gobernador, Roberto Sandoval, en las que admite ante medios de comunicación nacional y local, que por su condición económica -antes del 2005 cuando inició su carrera como funcionario público- había tenido que barrer yardas como indocumentado en Estados Unidos, pero que por su esfuerzo había logrado obtener tierras y construir algunas propiedades.

Entre ellas el rancho El Ensueño, de al menos 30 hectáreas, en la localidad de Aután en el municipio de San Blas, que mostró en 2012 a medios de comunicación y señaló que ahí criaba a caballos de raza y sembraba algunos productos agrícolas; los denunciantes consideraron que con el sueldo de 3 años como diputado local, 3 años como presidente municipal y un año de gobernador, y sus ingresos fueron hasta en ese entonces de 4.7 millones de pesos, inalcanzable para poseer un sitio como ese.

Entre los archivos que integran la carpeta de investigación de la PGR, se usa como evidencia o pie para las indagatorias, información vertida en medios de comunicación, como la de El Financiero, dónde se bosqueja parte de este inexplicable aumento de bienes.

DEUDA PÚBLICA

Por otra parte, el gobernador de Nayarit dio a conocer que la deuda pública -declarada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- que heredará al próximo titular del ejecutivo estatal, Antonio Echevarría García, será de 4 mil 700 millones de pesos y que la deuda a corto plazo será de cero pesos, por qué dijo no se solicitó ningún endeudamiento durante los seis años de su gestión.

En entrevista con medios de comunicación, dio a conocer que la deuda que él recibió al concluir el sexenio de Ney González, fue cercana a los 10 mil millones de pesos y que a tan solo cinco días de realizar el cambio de mando, el ex gobernador González solicitó un endeudamiento a corto plazo-sin necesidad de consultar al legislativo- por el orden de los 800 millones de pesos.

“Nos entregaron casi 10 mil millones de deuda pública entre varios fondos, y en vez de incrementarlo lo fuimos bajando con mucho esfuerzo, este gobierno es el único que no pidió deuda pública, no endeudamos a nuestro Nayarit (…) el gobernador pasado, el día 13 de septiembre, a cinco días de entrar este gobierno, pidió una deuda de corto plazo, que no es necesario que entre al congreso, de 800 millones de pesos”, declaró Sandoval Castañeda.

El gobernador destacó que además de recibir finanzas complicadas en 2011, también existían conflictos de violencia y administrativos, que según su versión, han mejorado al día de hoy y que no conflictuarán al gobierno de Echevarría García; Sin embargo no hablo acerca del endeudamiento quedará con terceros institucionales, proveedores, y otras cuentas.

NEY

