Descubre los beneficios de la Nube

Por Erik Torres

Desarrollador Web en Mijo! Brands

La nube. Tal vez has escuchado términos como “almacenamiento en la nube”, y si bien este concepto no es nuevo, ha ganado popularidad en el último par de años. Cuando la mayoría de las personas escuchan sobre “la nube”, inmediatamente piensan en imágenes, correos electrónicos, contactos, contraseñas y una larga lista de conceptos, pero tal vez no conocen los beneficios y los servicios a los que está orientada la nube.

En Mijo! Utilizamos este tipo de servicios diariamente para ayudarnos a realizar nuestro trabajo del día a día hasta hacerlo parecer una rebanada de pastel con crema batida… en pocas palabras, facilitarnos el trabajo si no fue muy claro.

Primero, hay que comenzar con lo esencial. Cada negocio, sin importar si es grande o pequeño, requiere comunicación con sus clientes y trabajadores. Dado que las palomas mensajeras son cosas del pasado y el correo en México es más lento que el Internet Explorer, recurrimos al envío de correos electrónicos para estar en contacto con las personas. Nuestro servicio de correo electrónico preferido es Zoho, que ofrece un diverso rango de Apps y servicios, que van desde lo más básico (envío de correos), hasta una manera importante de dominar las ventas y aplicaciones de marketing que ayudarán a que tu negocio se eleve al siguiente nivel. Si lo que buscas es un servicio de emailing, que puedan generar un beneficio y su costo sea bajo, Zoho es la mejor opción.

Como una agencia de marketing digital creativa, innovadora y sexy, necesitamos el uso de ciertas aplicaciones para mantenernos de esa manera, y qué mejor que el Photoshop para ocultar las imperfecciones y hacernos ver geniales. Adobe Creative Cloud ofrece una cuenta basada en la selección de aplicaciones para asegurar que cada necesidad creativa sea atendida. Nuestras apps más utilizadas deben ser “Photoshopeadas” para asegurarse que cada imagen se vea perfecta para tu sitio web/brochure/campañas sociales/cualquier servicio.

Illustrator para esos difíciles vectores, íconos y diseño web. Experience Design, si bien todavía está en fase beta, nos hemos dado cuenta que se trata de una excelente app para el diseño de sitios web, en donde encontrarás herramientas clásicas como las que tienes en Phososhop e Illustrator, pero con novedades para diseño web y mockups.

Finalmente, como en cualquier trabajo, necesitas una manera de organizar y documentar la información a presentar, o para un documento tan simple como el recordar tu contraseña en caso de olvidarla. Office 365 ofrece las herramientas más poderosas para este tipo de trabajo. Office, Powerpoint, Excel y demás programas de los que todos conocemos sus funciones, son ideales para tus documentos. Habiendo organizado toda tu información, nos aseguraremos de nunca tener la guardia baja en nuestra próxima cita.

Realmente es simple explicar los beneficios de usar los servicios de la Nube, ya que aquí tendrás tu información disponible cuando quieras. Así es amigo lector, todos estos servicios estarán disponibles en tu computadora, Tablet o incluso tu teléfono.

“Todo negocio es tan fuerte como lo son sus apps y herramientas”, Erik 2017. En Mijo! Brands estamos en una constante búsqueda de las herramientas que ayudarán a mejorar el trabajo, mantener la eficiencia y asegurar que nuestros clientes tengan lo mejor de nuestros servicios.

(*) Erik Torres es Desarrollador Web en Mijo! Brands, agencia creativa líder en la CDMX y Puerto Vallarta. Visítanos en www.mijobrands.com o contáctanos.