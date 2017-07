Home » Columnas Con las puertas abiertas ColumnasSin Odio Con las puertas abiertas 2 Views

Jorge Hernández Valencia.

Por Dr. Miguel Ángel Rodríguez Herrera

Dentro del contexto de la libertad de expresión, del respeto y la tolerancia el suscrito columnista hace una sincera invitación al público en general para que INCORPOREN SUS COMENTARIOS A ESTA SU COLUMNA con las siguientes limitaciones:

No debe contener ofensas a terceros, lenguaje soez u obsceno, anuncios comerciales y tratar temas de interés general con crítica constructiva. Todo lo demás sin mayores restricciones que las que imponen la moral pública y las leyes.

Todas las intervenciones serán con el nombre del autor y serán precedidas por el subtítulo “EN LA OPINIÓN DE…”, aun cuando este columnista no comparta la misma. En base a lo anterior me reservo el derecho de publicar o no el contenido del comunicado. Pero de ninguna manera haré comentario alguno, ni en favor ni en contra, de la opinión que se publique respetando el derecho del autor a expresarse en los términos mencionados.

Todas las opiniones deberán estar en letra arial 12 y el título en arial 14. Deberán ser enviadas al correo electrónico siguiente: callevidrio1370@gmail.com con atención al Dr. Miguel Ángel Rodríguez Herrera. Desde luego, también me reservo el derecho de corrección ortográfica pero sin variar el sentido de la opinión.

TRIBUNA ABIERTA

Con tal determinación se le otorga a quien así lo desee una Tribuna de libre expresión con la cual podrá influir en la opinión pública por un medio idóneo y prestigiado como lo es EL DIARIO VALLARTA OPINA dirigido por un excelente ciudadano como lo es el LIC. LUIS REYES BRAMBILA.

Con el aval de un famoso diario y de un director prominente no cabrá duda alguna de que sus opiniones tendrán un alto poder de influencia sobre el gran público.

ENHORABUENA y con toda la seguridad y aplomo que me caracteriza les digo: NO TENGAN MIEDO.

AMIGOS

Un reconocimiento al DÚO DINÁMICO DE LA CIUDAD JHON HUSTON (Vallarta), MARCO ROBERTO JUÁREZ GONZÁLEZ Y JORGE HERNÁNDEZ VALENCIA por cuidar con eficacia y probidad de nuestros bienes y vida. Ya habrá tiempo para dedicarles un espacio.

EL ODIO ES INFIERNO.