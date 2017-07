Home » Local Ciudad Vallartenses piden cambio en servicios de los taxistas CiudadLocal Vallartenses piden cambio en servicios de los taxistas 9 Views

Si los taxistas de Puerto Vallarta mejoraran, tendrían la posibilidad de competir e incluso ganarle a Uber, opinaron los usuarios en el Facebook de Vallarta Opina.

Aseguran que los taxis convencionales no han cumplido con calidad, precios, tarifas y trato.

Por José Reyes Burgos

Puerto Vallarta

Ciudadanos de Puerto Vallarta se han manifestado para defender la permanencia de Uber, ya que señalan que los taxis convencionales no habían cumplido hasta ahora con la calidad que como usuarios merecen, tampoco en precios, tarifas y trato.

Muchos han señalado que solo hasta este tiempo en el que ya tienen competencia, los taxistas comienzan a mostrarse un poco más amables y accesibles, sin embargo no han mejorado del todo sus servicios, aunque como se ha dado a conocer el gremio ya trabaja para implementar mejoras que equiparen a los carros amarillos con los de la empresa internacional de transporte personalizado.

COMENTARIOS EN REDES

En redes sociales el tema sigue provocando un enriquecido debate y a la pregunta del día en el Facebook de Vallarta Opina: “¿Si los taxistas mejoraran su servicio, tarifas y crean una aplicación, seguirías utilizando Uber?”, estas fueron algunas de las respuestas:

1.-Víctor Cueva: Aparte de mejorar sus servicios deben bajar sus precios, quise tomar por rápido un taxi para ir al aeropuerto y me cobraban entre 250 y 280 pesos los taxis amarillos y con Uber se tardó 6 minutos en llegar y me cobró 93 pesos y mejo carro y muy amable el chofer de Uber, sabía cómo se llama el chofer, su foto, en qué carro iba a llegar, sus placas y cuánto iba a ser el cobro, lástima que son tan pocos para la demanda que hay en el puerto”.

2.-Miguel de Jesús Gradilla: “Deben de cambiar bastante sus modales de comportamiento hacia la gente local y respetar señales de tránsito, ya que manejan como locos y son un peligro, los precios excesivos pero por eso dan cabida a la competencia, ahorita es Uber, mañana quién sabe, no deben esperar competencia para cambiar y deben de darles educación general y quitarles lo tranza, se te olvida algo y se lo quedan como teléfonos, etc.”.

3.-Daniel Nieves: “Si los taxistas lograran llegar al nivel Uber, claro que no existiera la necesidad de tomar un Uber, pero como dicen: del dicho al hecho existen los dueños de taxis (se negarán a invertir), más el sindicato (que los tiene del cuello), más los políticos aprovechados de la ignorancia del taxista”.

4.-Aldo Pérez: “Yo opino por qué los taxistas hasta que llegó la competencia, ya ahora sí se quieren poner las pilas y brindar un servicio “excelente” como lo brinda Uber. Por qué hasta ahora es mi pregunta. Por qué no tomaron esa iniciativa muchos años atrás”.

5.-Victoria E. Said: “Pueden, pero es muuuucho lo que deben cambiar para dar el servicio que ofrece Uber… Ojalá. P. D. No, no creo”.

6.-Carlos Marín: “Los taxistas tienen una ventaja que Uber no, y esa es la oferta. Yo he cotizado Uber varias veces en esta semana y nunca hay carros disponibles, y si los hay, en un 60% de los casos, me aparecen tarifas caras, dinámicas. En cambio, vas caminando y ves varios taxistas circulando. Si los taxistas fueran un poquito más inteligentes, podrían exhibir sus tarifas -tendrán que ser más baratas- en calcomanías en el carro (con su identificación, permiso, etc.), y que se comprometan a no violar dichas tarifas, no importa que llueva, sea año nuevo, madrugada (especificar en estos casos por escrito) para no sorprender a nadie. Uber solo está al alcance de quien use Smart Phone, tenga internet o datos y cuente con tarjeta, y además son poquitos. Si a eso le suman si mejoran los carros y el servicio, los taxistas podrían desbancar a Uber en preferencias. En la última instancia, los taxistas deberían dejar de estar agremiados en la CTM, corrupta y armar alguna empresa por su cuenta”.

7.-Cecilia Torres: “Yo si seguiría usando taxis, si mejorara el servicio y se quitaran viejas costumbres. Solo se pide cobrar lo justo, amabilidad y limpieza en sus unidades y que no nos discriminen en temporada alta, porque nosotros los usamos todo el año (yo tomo uno cada semana de Wallmart cuando hago mi súper, a veces me va bien y a veces me va mal)”.