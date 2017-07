Home » Local Ciudad “El PAN necesita de sus militantes”: Fernando Garza CiudadOpinión “El PAN necesita de sus militantes”: Fernando Garza 2 Views

José Reyes Burgos

Puerto Vallarta

El ambiente de rivalidades entre figuras nacionales del PAN que buscan la candidatura a la Presidencia de la República en el 2018 no es un factor negativo, por el contrario, “es un proceso hasta cierto punto formal y democrático”, dijo en entrevista para Vallarta Opina el panista Fernando Garza Martínez, quien encabeza y coordina en Jalisco un movimiento dentro del partido para respaldar a su presidente nacional, Ricardo Anaya, en sus aspiraciones al mencionado cargo.

En un contexto en el que actualmente hay tres figuras fuertes, Rafael Moreno Valle (ex gobernador de Puebla) y Margarita Zavala (ex primera dama de México) así como el mismo Anaya aspirando a la candidatura panista por la presidencia del país, “esto no debe sorprender pues en el PAN siempre han existido varios precandidatos, como en el proceso de 1988 donde se decían varios nombres y contra todo pronóstico gano (Manuel) Clouthier, o en el 2006 que hubieron 5 figuras”, recordó Garza Martínez.

El también ex alcalde de Guadalajara reconoció que en el caso de Puerto Vallarta, es verdad que el panismo está dividido y quizás disperso luego de que hace meses una de sus principales figuras, José “El Peri” Cuevas se pasara a las filas de Movimiento Ciudadano, sin embargo “en Vallarta si existe el PAN”, dijo en compañìa de uno de sus militantes de mayor trayectoria en la localidad, Hugo Lyn.

Para Fernando Garza de hecho es mejor si las filas del albiazul han quedado diezmadas en Puerto Vallarta, ya que desde su punto de vista “es mejor que haya poquitos (panistas) a un padrón engrosado con personas que en su momento acudieron al partido por conveniencia cuando gobernó y ganó, pero en la práctica demostraron no ser verdaderos militantes”.

Cabe mencionar que este martes los panistas de Puerto Vallarta tuvieron una reunión en el Comité Directivo Municipal para tratar temas de agenda partidista; en la misma, Fernando Garza en compañía de Lyn, expuso en calidad de coordinador del movimiento que representa en favor de Ricardo Anaya a los militantes las razones por las cuales el actual presidente nacional del albiazul debe ser el candidato a la Presidencia de la República.

“Nosotros venimos a exponer la posibilidad del apoyo hacia Anaya, su liderazgo hacia los jóvenes, su capacidad de coordinar una bancada cuando tuvo esa responsabilidad en Querétaro y luego a nivel federal, luego como secretario general del partido y ahora como presidente, del mismo, para eso se necesita mucho liderazgo, por eso debe encabezar la candidatura del PAN”, reiteró.

Acerca del principal adversario de Ricardo Anaya, el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, Gara Martínez aseguró que dicho personaje mantiene un respetable y abundante trayectoria política y preparación, y si bien ha penetrado ya entre algunos panistas de Puerto Vallarta, él ve más puntos en Anaya por su capacidad de liderazgo y reputación, tomando en cuenta que hay miembros de partido incluso en el estado que gobernó Moreno Valle que no están de acuerdo en la forma en que se llevó a cabo su administración.

Sobre las alianzas con el PRD, al haber convivido con una gran cantidad de militantes tanto en Jalisco como en otros estados del país Fernando Garza señala que pese a que “existen como en todo partido opiniones encontradas, la mayoría de ellos están de acuerdo en estas coaliciones” ya que han beneficiado los resultados. “Cuando Anaya recibió al PAN este tenía 5 gubernaturas y ahora son 12”, destacó.

Por último, señaló la importancia de que los panistas “tengan la camiseta bien puesta para trabajar por el partido”, ya que sea quien sea el candidato lo cual a su tiempo se definirá con los procesos democráticos, este no podrá lograr sus objetivos sólo, pues necesita de la militancia para generar resultados en cada una de las localidades del país.

Pero para Fernando Garza, la situación del partido le favorece totalmente a su presidente, el liderazgo con los jóvenes y sus resultados electorales hacen sólo posible una conclusión para el panista tapatío: Ricardo Anaya va.