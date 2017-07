DON HÉCTOR PÉREZ, un personaje de enorme valor en la historia de Puerto Vallarta.

Por Humberto Aguilar

Es reconocible en todo el mundo que existen personajes de enormes valores en los diferentes órdenes de la vida. En lo social, en lo político, en la ciencia, en la cultura en fin, personajes que han trascendido a través de los años y de los siglos.

Se trata de una larga lista que no quiero afrontar para no perder la intención en el contenido de lo que ustedes me hacen el favor de leer.

La intención aquí es destacar que en Puerto Vallarta hay personajes de valores insustituibles en una sociedad en la que, lo cotidiano, no nos permite reconocerlos. Algunos deben de morir para que se diga lo que fueron en nuestro entorno. Para solo hacer un ejemplo, ayer se dio la despedida en la ciudad de México a José Luís Cuevas: Pintor, escultor, dibujante el llamado “l’enfant terrible”. Reconocido en el mundo entero por su obra que deja para orgullo de los mexicanos.

En Jalisco los personajes insustituibles los tenemos en las artes y en otras disciplinas que también de momento no queremos hablar por la misma razón.

Llegamos entonces al tema de esta nota, en Puerto Vallarta contamos sin lugar a dudas, esa clase de personajes que no se pueden sustituir, personajes que a lo largo de su presencia en Puerto Vallarta, destacan, aun con la modestia que es propia de los grandes.

Dos de estos personajes reciben hoy la presea Vallarta Opina, que nuestro director Luis Reyes Brambila ha instituido para reconocer esos valores que destacan en nuestra región, especialmente en nuestra ciudad y municipio.

Ayer les hablé de Nacho Cadena, hoy quiero decir lo muy poco que sé de Don Héctor Pérez, admirado por mí y seguramente por muchos vallartenses, tan solo por lo que ha escrito en estas páginas.

Es un maestro en la organización de su profesión en el ramo de la hotelería.

En una de sus últimas colaboraciones, nos habló de su infancia, allá en su pueblo a la orilla del Lago de Chapala, por el lado de Michoacán.

Sus primeros valores los obtuvo de la educación en su familia. Su abuelo, sus padres, la necesidad que lo llevó a salir a buscar una mejor preparación, sin embargo esos valores adquiridos en la familia, fue su formación que hasta hoy se mantiene en alto.

Su paso en el Hotel Camino Real dejó escuela y disciplina. Intolerante para quienes querían trabajar, pero no aprender, amigo entrañable de sus amigos y al dejar esta etapa de su vida, el mejor ejemplo en Puerto Vallarta en conocimientos del ramo hotelero y de otros muchos valores que hoy se le reconocen.

Será muy interesante escuchar los detalles de esa presentación que va a hacer Luis, de estos dos personajes. Estaré atento para conocer mucho más de Nacho y de Don Héctor.

Tengo afortunadamente los libros que ha escrito sobre la historia de la cocina mexicana, la historia de los platillos tradicionales y no me perderé de todo lo que escriba, es una delicia conocer cada cosa que trata en ellos.

Hoy en día, cuento con el apoyo de mi esposa Esperanza que me hace el favor de leer esos libros y sus columnas en Vallarta Opina.

En suma que Don Héctor Pérez representa para todos los vallartenses de estos momentos un gran personaje, un personaje de valores insustituibles.

El reconocimiento de Vallarta Opina para los dos, tiene un alto significado en la historia de este destino turístico.

Gracias a Nacho y gracias a Don Héctor por dejarnos esos valores que son insustituibles.