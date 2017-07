Home » Columnas Quienes no la traigan, a moverse ColumnasHagan Olas Quienes no la traigan, a moverse 3 Views

Por Gregorio González Cabral

.

A pocos, muy pocos, les preguntan respecto al sucesor en la Presidencia de la República. A ninguno de esos pocos le escuchan, porque antes de preguntar, el asunto viene resuelto. Es simple atención a los ultra consejeros, reforzamiento del ego porque ahora ni en cuenta tomarán a la “maestra” Elba Esther Gordillo ¿quién iba a imaginarlo hace seis años?

A otra minoría, no les preguntan: le avisan. Primero a los operadores políticos en los “poderes fácticos” y luego a los operadores en los partidos políticos; después a los funcionarios y altos empleados especializados en el delicado fraude electoral. Ya para a entonces, el secreto es chisme, porque también tuvieron que avisar a los del gabinete y a los gobernadores.

Por supuesto que les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, las cosas son como vienen y jamás de otro modo. Esa seguridad que viene del siglo pasado, es lo que la mayoría de las veces detiene las inconformidades extremas, sin caso real porque todos ellos saben que al nombrado ni quien lo quite.

Si ya saben los políticos que de eso viven y se enriquecen ¿por qué se alborotan desde ahora, como si en verdad los fueran a tomar en cuenta antes de decidir? ¿Por qué se siguen moviendo, aún mirando que las cosas van como dijeron? Porque quienes de la política viven y enriquecen saben que la permanencia de su entrañable “Dictadura Perfecta”, depende de que cada seis años, se abra para el ingreso de los herederos o el regreso de los “sin llena” que para nada aceptan quedar en la banca… aunque le tengan que pagar al Director Técnico, como los futbolistas.

Este sistema autoritario es sostenido porque cada seis años, renacen las fundadas esperanzas de los entrones y aventados de que “ahora sí” les tocará que les “pongan donde hay”, claro: con manos libres e impunidad asegurada si “mochilas”… y son discretos y sumisos.

Cada seis años, aun cuando entren los del mismo grupo, cambian algunos nombres, ingresan nuevos parientes, se abren espacios para otros proveedores, “ya no es ICA y nada mas ICA, el único contratista”; quienes hace dos años chuparon presupuesto a hartarse, dejan hasta las formas para que las llenen parientes de las “nuevas caras”, aunque parezcan ser los mismos de siempre.

Cada seis años, hay oportunidad. Salen los desgastados bien forrados y entran los mismos de siempre, pero con otros socios y proveedores. “A mí de perdida, dame concesión de un partido político, por la amistad de tantos años”, se oye decir, cuando ya se repartieron hasta los cargos de “Cirujano Presidencial Para Trepanaciones Exploratorias”, puesto que no cualquiera debe ocupar, porque es para los muy de confianza, graduados en zootecnia en Chapingo, con postgrado en los rastros de Chicago. “Chicago boy”, pues.

Entonces, quienes ya tantean que la traen, por algún pariente, grupo, deudor o favorecido, ni ruido hacen ahora; no vaya a ser que la gente se acuerde de sus canalladas y se las refresque cargadas de envidia. (Para adivinar si a algún político “ya le dijeron algo”, hay que vigilar con “Pegaso” prestado, a su parentela y demás cercanos. Si andan en el chisme, haciéndose notar, quiere decir que no traen nada. Pero si tratan de verse calladitos y hasta distantes, es que ya les dijeron que a su prospecto casi le mandan boleto para ir a pasar a la báscula en Nueva York).

A todos los demás que necesitan la protección de la impunidad o seguir acumulando riqueza inexplicable, no les queda otra que brincar y gritar para que les hagan caso, les manden llamar y les encarguen proyecto para acabar con la miseria en un sexenio, sin afectar a los políticos. Con lo que hay, para entender que piensan en ellos, hasta para “oposición de izquierda a la mafia del poder” y les darán: contrato para inundar el Zócalo de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública, o jugosa concesión de partido político, con fines de semana en Estados Unidos, como ahora pagan los mexicanos a sus políticos.

¿Y las elecciones? ¿Y los votos? Digo, estamos hablando en serio de la política mexicana ¿a qué vienen esas distracciones?