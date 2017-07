Ayer Trascendió

QUE Puerto Vallarta cerró el mes de junio con turismo, dinero y una ocupación cercana al 70 por ciento.

La llamada temporada baja de mayo y junio no lo fue tanto, al registrarse un crecimiento en la ocupación hotelera del cinco por ciento respecto al año pasado.

Si el año pasado la temporada baja ya había sido buena, la de este año fue mejor y superó lo alcanzado en el mismo período de 2016.

Ludwig Estrada Virgen, director regional de Turismo, informó que en mayo Puerto Vallarta cerró con 70 por ciento de ocupación, mientras que en junio el promedio fue del 68 por ciento.

Para darse una idea de lo bien que le va al destino turístico, hay que decir que las temporadas bajas del 2014 para atrás las ocupaciones promedio eran del 38 o 40 por ciento, pero este año ya fueron del 68 y 70 por ciento. Por supuesto que la mejora empezó en 2015 y siguió en 2016 hasta llegar a estas cifras este año.

La buena racha que vive Puerto Vallarta en materia de turismo se atribuye a las acciones de publicidad y promoción emprendidas con mayor fuerza a partir de junio del 2013, con la implementación de la campaña conjunta con Riviera Nayarit…

.

QUE el sector privado reconoce la importancia de la capacitación del personal, aun en los buenos tiempos turísticos que vive Puerto Vallarta.

Ante la fuerte competencia que representan otros destinos turísticos del país, la capacitación del personal integrado al sector restaurantero local es y será permanente.

Esa es la premisa del proyecto que impulsa el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera local, Jorge Zambrano Hernández, quien reconoce que competencia obliga a ser mejores cada día.

Por eso, dijo que el sector restaurantero de Puerto Vallarta mantienen de manera permanente los cursos de capacitación entre su personal.

El empresario señaló que los buenos tiempos que vive Puerto Vallarta en materia de turismo obligan a cuidar a los visitantes con la prestación de servicios de la mayor calidad…

.

QUE el gobierno municipal dará respuesta a las demandas de mejoramiento de locatarios del mercado Palmar de Aramara, que lleva años sin ser atendido por un Ayuntamiento.

El alcalde, Arturo Dávalos Peña, realizó una visita al mercado para conocer y atender las necesidades que tiene el inmueble y sus comerciantes.

El primer edil entregó los primeros apoyos solicitados por los locatarios y pidió hacer equipo para mejorar las instalaciones que reciben a cientos de clientes todos los días.

Como primer paso, el alcalde entregó a los locatarios cubetas de pintura para el remozamiento de su fachada.

También estableció compromisos concretos para optimizar el flujo vehicular de la zona y buscar que se respeten los cajones de estacionamiento del lugar.

Asimismo, acordó delimitar el canal que se ubica sobre la avenida Prisciliano Sánchez, con una malla de un metro de alto y señalamientos para evitar accidentes, sobre todo en temporada de lluvias.

Actualmente, el mercado Palmar de Aramara cuenta con 88 locales, de los cuales 55 están en operación y genera ingresos económicos para más de 800 familias que encuentran una fuente de empleo en este espacio…

.

QUE representantes de la asociación de vecinos de la colonia Amapas y mandos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se reunieron para revisar avances en materia de seguridad en la zona.

La reunión estuvo encabezada por el jefe de la Policía Municipal, Jorge Hernández Valencia, y el subdirector de Vialidad, Everardo Rubio Ávalos.

El presidente de la asociación, Tom Swale, se dijo satisfecho por el trabajo que realiza la corporación y agradeció el apoyo del gobierno municipal para mejorar y eficientar los servicios públicos en la colonia.

Reconoció la colaboración que existe con los titulares de Seguridad y Vialidad para reducir los índices delictivos en su colonia y ratificó el compromiso para seguir trabajando de la mano en beneficio de habitantes y turistas.

Además, se establecieron planes para reforzar la vigilancia en la colonia, además de que los vecinos se comprometieron a donar algunas unidades para la Policía Municipal a partir del próximo año.

La asociación de colonos ofreció el apoyo para que los policías aprendan inglés, ya que muchos residentes son extranjeros…

.

QUE el empresariado vallartense fortalece con su cumplimiento de pagos el papel del Infonacot en apoyo financiero a los trabajadores, de hecho en la región hay más centros de negocios de esta ciudad afiliados a la institución que incluso Tepic.

La directora de la institución en la región Tepic-Puerto Vallarta, Martha Elena Bravo Robles, dijo que se tienen afiliados más de 3 mil 500 centros de trabajo, sin embargo “Puerto Vallarta representa la parte más fuerte, son alrededor de dos mil 200 centros de trabajo”.

Además, señaló que las empresas de este municipio destacan por el cumplimiento en los pagos, “realmente no tenemos esas incidencias, estamos trabajando muy bien, en Puerto Vallarta no tenemos falta de pagos, centros de trabajo con los cuales no contemos con la disponibilidad para responder por sus trabajadores, contamos con una cartera bien recuperable y se trabaja muy bien”…