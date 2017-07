Home » Opinión En linea Que empiece la fiesta En lineaOpinión Que empiece la fiesta 3 Views

TOROS DE LIDIA…en el callejón de la pamplonada.

Por Humberto Aguilar

En punto de las doce del día estalló en el cielo de Pamplona un cohete que salió del balcón oficial para dar inicio a la tradicional pamplonada, que por nueve días se festeja al patrón del pueblo: San Fermín.

En el sonido local una voz femenina a toda voz da el grito de ¡Viva San Fermín!, la respuesta es positiva… La misma voz femenina a toda voz: Muera San Fermín, a la voz de la multitud repite que muera.

Ayer jueves empezó la pamplonada y recordé que viví esa fiesta hace ya diez años o un poco más, ayer solamente la viví en la transmisión televisiva en directo por TVE.

Para quien no sabe los detalles, la fiesta de San Fermín dura nueve días, el primer día es el preámbulo, luego de esto que les cuento, miles de personas corren a la plaza de toros en tropel junto con unas vaquillas que se tropiezan en el camino con la gente.

Se llenan las tribunas, los que se quedan en el ruedo con capote en mano desean torear cada vaquilla que sueltan desde los corrales, los que tienen nociones de esto, dan algunos pases coreados por el público.

Los que no saben nada reciben volteretas de las vaquillas, otros más los toman de los cuernos y uno de ellos monta la vaquilla. En la tribuna empiezan los gritos de ¡hijo de p…! hasta que se baja y sigue la fiesta. El de las volteretas sigue y sigue insistiendo hasta que maltrecho, sus amigos no le permitieron seguir.

Fueron y son varias vaquillas, todo termina para continuar la fiesta alrededor de la plaza.

NO ES NO

Otros años se han reportado agresiones a mujeres, incontables pero lastimosamente infame, que este año las autoridades en conjunto, hombres y mujeres portan en guante rojo que dice: No es no… Esto claramente es en previsión, porque no solo las mujeres han sido víctimas de los hombres… También algunos hombres son acosados por aventadas mujeres que con unas cervezas en el estómago, le echan los perros al más guapo que esté enfrente, acompañado o no.

La advertencia con el guante tiene también un teléfono que está de guarda, para detener cualquier clase de agresión sexual.

La pamplonada continúa el día siguiente con corridas de toros una tras otra hasta el último día, Pamplona se llena de turismo, se bebe de todo, pero la cerveza oficial es de la marca San Miguel, corre la cerveza por miles, lo mismo el vino tinto o blanco, la botana es el tradicional jamón de exquisito sabor, las piernas señorean los sitios en donde se colocan las familias para disfrutar del enorme ambiente que se ve en todo el pueblo, especialmente en torno a la plaza de toros en donde se colocan dos grandes vehículos con mingitorios para hombres y mujeres, sin embargo, el ambiente de orines al amanecer es terrible. A determinada hora, por la mañana, trabajadores del gobierno barren con agua todas las calles para despejar los olores con aromas desinfectantes, docenas de personas ebrias se quedan en el quicio de una puerta, duermen la mona donde les alcanza llegar, los jardines se ven copados de personas dormidas en bolsas de plástico y por las mañanas, el frío cala hasta los huesos. Rojo y blanco los hombres deben vestir de preferencia pantalón y camisa blanca o una playera con el nombre de Pamplona y un toro de lida impresos.

Es de lujo un pañuelo rojo en el cuello y una faja color rojo en la cintura. Las mujeres tienen libertad para vestir de blanco o de color, rojo de preferencia, todo es diversión y alegría los nueve días que empezaron ayer y continuaran hasta dar fin al novenario.

La Pamplonada da la vuelta al mundo, el turismo llega de todas partes.