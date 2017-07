Realidades Alternativas 23: Formación e Información

Los niños de hoy sostienen en sus manitas el universo. ¡Qué aburridos deben parecerles sus padres con su vida cotidiana!

.

Por Federico León de la Vega

.

Cuando yo era niño, nuestros padres se preocupaban mucho por la influencia atea de los comunistas. Era bien sabido que los gobiernos comunistas consideraban a la niñez como propiedad del estado y por tanto tenían derecho a formarla de acuerdo a sus creencias, para conveniencia del país.

Los padres, muy preocupados, pegaban estampillas a la entrada de las casas, advirtiendo que el hogar era católico y opuesto al ateísmo, mientas vigilaban muy de cerca a sus hijos para cuidarlos de malas influencias.

Hoy día niños y jóvenes, aunque estén físicamente cerca de sus padres, están siendo secuestrados a través de sus teléfonos inteligentes. Su mente recibe un influjo contínuo de información que les da una formación estandarizada, de acuerdo a los valores en boga. Por Youtube, Google, Facebook, Tinder y en muchos canales navegan de contínuo. Permanecen quietos, que es la ventaja que da descanso a sus padres, mirando fiajmente a la pantalla, texteando. No hay intercambio de miradas ni charla verbal. Se relacionan con un mundo donde la distancia no cuenta. Pueden hacer amigos en cualquier país, de cualquier cultura o nivel social, de cualquier creencia. Caben aquí unas palabras de ernesto Sabato: “Cuando la cantidad de culturas relativiza los valores, y la ‘globalización’ aplasta con su poder y les impone una uniformidad arrogante, el ser humano en su desconcierto, pierde el sentido de los valores y de sí mismo y ya no sabe en quién o en qué creer.”

Los niños de hoy sostienen en sus manitas el universo. ¡Qué aburridos deben parecerles sus padres con su vida cotidiana! ¿Por qué poner atención a los alrededores si se puede escoger una escena propia? Hay mejores paisajes en internet. Jugar escondidas, encantados, bote pateado, matatena, bebeleche o a las muñecas, son juegos que van quedando atrás, desplazados por Global Offensive, Warcraft, Dota y otros, casi todos de combate. Aún las bicicletas caen en desuso ante la posibilidad de conducir autos fabulosos en la pantalla, sin necesidad de sudar o de arriesgarse a un accidente.

Pero bueno, no importa. Los nuevos niños han aprendido a confiar en la nueva tecnología. Se rumora que Google ya está trabajando en un download de todo nuestro contenido mental para luego subirlo a algún robot. Esto es una especie de promesa de vida eterna, en sustitución de la resurrección, ahora que el cristianismo parece estar también cayendo en desuso. Me pregunto si en el paquete cibernético de la vida virtual incluirán el amor verdadero, ése que se tiene aún por las personas y por las cosas viejas e imperfectas.

.

www.leondelavega.com