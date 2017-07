Home » Gente PV Alertan sobre espionaje en Smartphones Gente PV Alertan sobre espionaje en Smartphones 3 Views

Las Apps automodificables son de gran riesgo para los usuarios.

.

Se recomiendan las buenas prácticas al momento de utilizar el teléfono celular.

.

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

.

Ante la oleada de ataques cibernéticos que en todo el mundo se han reportado, el público ha manifestado diversas inquietudes sobre cómo protegerse ante este tipo de agresiones, motivo por el cual en días pasados se ofreció un webinario “Cierra la Puerta al Espionaje” impartido por el Gerente de Soluciones Técnicas César Parada, quien ofreció información de gran valor para evitar riesgos en los smarphones.

Por principio, César Parada señaló que el ciber espionaje puede utilizar las mismas herramientas de trabajo de los smartphones en instrumentos para monitorear las actividades propias, por lo que aconsejó efectuar buenas prácticas a la hora de utilizar el teléfono celular o la tableta tales como:

Establecer controles físicos de seguridad en dispositivos.

Mantener un control de los datos contenidos en los dispositivos.

Gestionar las redes a las que se conecten dichos dispositivos.

Controlar las aplicaciones.

Cuidar la interacción con otros sistemas, redes o equipo.

En este sentido manifestó que en el mundo hay 6.4 billones de dispositivos conectados en el mundo, sin embargo la proyección para 2020 se prevé que su crecimiento será exponencial hasta 21 billones, por lo que el número de amenazas aumentará.

Del mismo modo, el especialista afirmó que las empresas están absorbiendo costos inmensos por ciber ataques, calculándose un costo global de 400 billones de dólares, tanto por pérdida de información o por ataques a sus sistemas, lo cual afecta a las empresas.

Respecto a los directores de empresas, César Parada afirmó que el 50% no se sienten preparados para enfrentar ciber ataques, lo cual en los últimos años incrementó en un 82% el foco para miembros activos.

En el caso de México, el especialista señaló que más de un tercio de las empresas, 34% en promedio, han reportado alguna filtración en el último año y que solamente Australia tiene mayor incidencia 44%

Tras una breve introducción, el especialista destacó tres principales formas en que los hackers secuestran la información por dinero, y puso como ejemplo el Wanna cry y Pegasus, los cuales comprometieron la información de miles de personas en el mundo.

Entre las amenazas que señaló César Parada se encuentran las aplicaciones maliciosas y las aplicaciones automodificables, como el caso de Pegasus el cual afirmo es un troyano que aprovecha las vulnerabilidades que tienen los sistemas de los smartphones.

Otra manera de riesgo es el Man In The Middle (MITM), el cual se refiere a las redes de wifi accesibles en lugares públicos en las que no hay protección y que puede ser un medio para espiar los Smartphones de los usuarios.

Para finalizar, el especialista hizo referencia a una aplicación denominada Zimperium ZIPS, la cual cuenta con las herramientas necesarias para proteger empresas y personas de ciber ataques.

.