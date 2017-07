Home » Local Ciudad Detendrán a taxistas violentos CiudadLocal Detendrán a taxistas violentos 3 Views

Arturo Dávalos Peña.

.

Por Martha Ramírez Ruiz

Puerto Vallarta

.

El presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, advirtió que se detendrá a los taxistas que inciten a la violencia en contra de los conductores y unidades que opera la plataforma digital de Uber.

Rechazó que la autoridad municipal esté permitiendo las agresiones que se desataron en los últimos días por parte del gremio de los taxis tradicionales.

Aun cuando dijo: “no se me espante nadie”, por la escalada de violencia en el conflicto de taxistas-Uber, debido a que “a todos los lugares donde ha entrado Uber ha habido violencia”.

“Pero en Puerto Vallarta no queremos eso”, puntualizó al hacer referencia a la reunión entre dirigentes sindicales de los permisionarios y choferes de los taxis amarillos y blancos, con el secretario de Movilidad (Semov), “en donde ellos –los taxistas- se comprometieron, hasta que resolviera un juez”.

En entrevista colectiva, Dávalos Peña declaró que en esa reunión se acordó, incluso, que los taxistas tradicionales le darían la bienvenida a Uber “siempre y cuando cumpla todos los requisitos que le está marcando la ley”.

Sin embargo, reconoció que no están cumpliendo esos compromisos, por lo que “vamos a detener a los taxistas que estén incitando a la violencia”.

“Nosotros no queremos violencia; queremos un destino turístico tranquilo, que vengan los turistas, aquí vivimos de los turistas, si hay turistas nos va bien, si no hay turistas nos va mal, no queremos espantarlos”.

Indicó que diario está en comunicación con los taxistas y sus líderes para decirles “que no queremos violencia”, que le dejan al Ayuntamiento “hacer su chamba” para sancionar a unidades de Uber que operan bajo un amparo, pero sin permiso en este destino, “ustedes no se metan” se le pide a los taxistas.

Por otra parte, sostuvo que al no haberse regularizado las unidades de Uber no se conoce ni la cantidad que están trabajando, ni si tienen placas de Jalisco o de otros estados, por lo que desconoce si son 20 o cien o más los que están operando en Puerto Vallarta.

Invitó tanto a las unidades de Uber como al gremio de los taxistas “a que cuidemos al destino turístico”.

Dijo que los diferentes sectores de la población, incluyendo al Ayuntamiento, se están favor de la competencia sana y que no haya violencia, al calificar como “hechos vergonzosos” de bloquear los taxistas a los Uber y obligar a bajar a los pasajeros.

Insistió que se quiere la opción de las plataformas digitales en este destino, pero que está sea regularizada cumpliendo con lo que dice la ley.

Consideró que “con justa razón hay molestia por parte de los empresarios”, a la que se agrega la preocupación de las navieras que representa un importante segmento del turismo.

Reiteró que se quiere que entre la competencia de Uber porque va a mejorar el servicio que prestan los carros de alquiler que imponen tarifas, pero primero hay que esperar la resolución judicial definitiva que se espera el próximo 17 de julio.