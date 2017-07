Home » Opinión El visitante no llega a PV a presenciar conflictos Opinión El visitante no llega a PV a presenciar conflictos 1 Views

Por Mtro. Luis I. Zúñiga Bobadilla (*)

Hasta donde se sabe ninguna persona va de vacaciones a cualquier lugar a mirar conflictos o a enfrentar problemas. A últimas fechas se han generado algunas manifestaciones violentas en calles de este hermoso destino turístico que es Puerto Vallarta.

Se ve con preocupación, desde hace unas semanas la agitación de prestadores de servicios de taxis convencionales y los pertenecientes a la empresa internacional Uber. De esta última se reportaron por lo menos ocho bloqueos, riñas y escándalos en avenidas y lugares concurridos por visitantes extranjeros y nacionales.

Traigo esto al espacio dispensado por la importancia que implica mantener la paz en la concordia con el único objetivo de salvaguardar la imagen de este hermoso lugar. Además de lo anterior es mi deber recordar que México se rige por un Estado de Derecho aplicable en todo su desarrollo nacional, más en estos momentos que se festeja a los profesionales del Derecho, además de los 100 años de nuestra Carta Magna.

La aplicación de la justicia en México es una de las más profundas exigencias de la sociedad. Es un proyecto que pertenece a la nación, no son inconsistencias como pudiera pensarse, es la búsqueda permanente de mantener los equilibrios para hacerlos actuales y lograr igualdad, aplicación de la justicia y como consecuencia libertad en todos los sentidos, sin violentar las normas legales.

Garantizar la seguridad de los visitantes y su percepción de una sociedad amigable y en paz es obligación de todos los que habitamos en este bello destino turístico. Todo esto fuera de los cuellos de botella que se han provocado con la operación de la plataforma Uber lo cual ha llevado a escenarios aparentes de discordias e inconformidades, todo esto debilita la imagen de un lugar amigable que se ha ganado por generaciones de empresarios, funcionarios públicos y sociedad mixta en general.

El licenciado Jorge Hernández Valencia titular de la policía municipal lo dijo claro: “nadie estará por encima de la ley e impondrá mano dura, para todo el que infrinja las normas establecidas”. Lo cierto y hubo varios testigos, los disturbios se incrementaron en la Franja Turística.

En una de las entregas editoriales profundicé en este sentido a partir de la responsabilidad federal y municipal; ahora me preocupa como a todos los que trabajamos por un mejor servicio turístico estos desajustes sociales.

Me agradó la afirmación y petición de don Gabriel Igartúa Sánchez, presidente de la Coparmex Puerto Vallarta-Bahía de Banderas al señalar:

“Son actitudes deplorables que no se justifican de ninguna forma el poder defender y proteger su trabajo, no existe ningún justificante; la competencia se demuestra en igualdad de circunstancias y haciendo mejor tu servicio, en forma ética y profesional, no en forma delincuencial”.

Asimismo, el destacado empresario se muestra visionario al reconocer los buenos tiempos que se viven y agregó: “Todo esto está dañando en forma muy fuerte y de forma muy vil la inversión y la imagen de Puerto Vallarta”.

Uber llega a este destino en junio del año en curso y es cuando se dan las agresiones lo que empaña nuestra tradición de tranquilidad y buena vecindad; me preocupa que aún con el establecimiento en una tregua, misma que finalizaría el próximo 17 del mes en curso los prestadores del servicio de taxis convencionales sin embargo se rompió la tregua e iniciaron los bloqueos.

Nada puede justificar las agresiones entre taxistas, menos aún arremeter con violencia física y verbal a los que trabajan para llevar un alimento a su hogar, deben recordar como prestadores de un servicio sustantivo que el visitante no llega a PV a presenciar conflictos.

(*) Director de la UNIVA Campus Puerto Vallarta.