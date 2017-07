Aprende a decir no

Y ustedes como padres, ¿prefieren delegar su responsabilidad para que Papá Gobierno eduque a sus hijos en ese aspecto y destruya su inocencia?

.

Por un México mejor

.

A finales del siglo pasado, escribí un artículo titulado: “EL PUDOR, PALABRA QUE TIENDE A DESAPARECER“… Recuerdo que algunos lectores me llamaron exagerada; pero la cruda realidad… ¡Ya la estamos viviendo! Por desgracia, veo con profunda tristeza… ¡Que la mayoría de las señoritas en la actualidad, no tienen ni la menor idea de su significado!…

Gran número de adultos menores (ex – niños y jóvenes), que los Maestros han saturado con información sexual a nivel grupal, en ocasiones sin haber sido comprendida del todo, por las inocentes criaturas, con tal de cumplir celosamente con los Nuevos Planes Estratégicos de la Educación, tienen que realizar todas sus tareas escolares, no nada más con escritura, también con dibujos, y para que conozcan sus partes “íntimas“ (que de íntimas ya no tienen nada); algunas veces experimentan con su propio cuerpo en su casa…

Probablemente al salir del salón, como todos nuestros alumnos están deseosos de ocupar los primeros lugares, algunos procuran hacer la tarea a la hora del recreo, y son tan inteligentes que no les importa las incomodidades de los baños sucios o del cuarto de trebejos.

Y… aunque usted no lo crea… Los Maestros a todos los alumnos, hasta les piden que les lleven un pepino, para que aprendan a colocar el famoso condón correctamente… Así que hay que perder la vergüenza y la dignidad, para que tanto niños como niñas aprendan bien la lección.

“Un preservativo profiláctico o condón, es un dispositivo de barrera con forma de funda que puede ser utilizado durante una relación sexual para REDUCIR la probabilidad de embarazo y la transmisión de infecciones venéreas como el VIH/Sida “.

Pero no hay que olvidar Sífilis, Gonorrea, Herpes, Papiloma Humano e Infecciones diferentes… ¡son muy contagiosas!; que el condón si no se maneja apropiadamente se puede romper y no es 100% SEGURO; que las infecciones se pueden transmitir con el sólo roce de los genitales, o con el sexo oral; que los anticonceptivos (geles, lubricantes, estimulantes sexuales, etcétera)… deben ser supervisados por un médico, y no utilizados como si fueran dulces; me ha tocado presenciar cómo las farmacias venden hasta las pastillas para el día después, a esos “adultos menores“ irresponsables e inmaduros, quienes las ingieren sin leer las instrucciones…

Y después vienen las lamentaciones si tienen hijos deformes o con terribles enfermedades… con tanta información no pedida, sin tomar en cuenta que están tratando con criaturas inmaduras, después de tanto libertinaje, ¡le quieren echar la culpa al mismo Dios! Recuerden: No existe la buena ni la mala suerte, lo que siembras, recogerás… los Ángeles Terrenales no tienen la culpa, ya que la educación infantil es un derecho y obligación paterna, ¡NO DE PAPÁ GOBIERNO!

El sexo irresponsable está ligado con la ingestión de alcohol, después el cigarro… Cuando comienzan las consecuencias de sus actos (embarazos, abortos o asesinatos, enfermedades)… el cigarro y la bebida pasan a un segundo plano, y es fácil seguir con la drogadicción… Por eso ya en el País vecino, al que siempre tratamos de imitar y superar…, en la$ tienda$ libre$ de impuesto$, anuncian: “Llévale el licor a papá“. Aquí hasta ahora no se permite la venta de cigarros y alcohol a menores de edad; pero como ya se consideran “adultos menores” a esos asesinos e infractores de la Ley… ¡algunas tienditas ya venden “cigarrillos” por pieza!…

Y muchas criaturas que han recibido el acoso cibernético a causa de las famosas “Computadoras sin candado“, con pornografía al alcance de todos, su propia inmadurez los lleva a cometer la imprudencia de retratar sus partes íntimas o sus relaciones sexuales… Cuando las ven publicadas y sus “amigos“ se burlan de ellos… ¡Son incapaces de encarar sus propios problemas y prefieren quitarse la vida!…

Y ustedes como padres, ¿prefieren delegar su responsabilidad para que Papá Gobierno eduque a sus hijos en ese aspecto y destruya su inocencia?… ¡Piénsenlo pronto!, ya que sus divinas criaturas que los esperan con amor, el día de mañana serán “adultos menores”… ¡Capaces de delatarlos, si los reprenden …

.

Cariñosamente Ana I.