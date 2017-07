Citarán a Donald Trump Jr. a testificar en el Senado de EUA

Washington

El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, enviará un citatorio a Donald Trump Jr. para que testifique en torno a su entrevista con una abogada rusa con presuntos nexos con el Kremlin, informó hoy la televisora CNN.

Grassley dijo a la televisora que su oficina redacta ya el citatorio para el hijo mayor del presidente estadunidense, cuya entrevista con la abogada Natalia Veselnitskaya reavivó la controversia sobre la posible colusión entre la campaña de su padre y Rusia.

El miércoles, Grassley externó a periodistas su deseo de que el exgerente de la campaña, Paul Manafort, quien ha sido señalado por sus nexos con al anterior gobierno de Ucrania, afín a Moscú, testifique ante su comité la próxima semana.

Manafort fue una de las tres personas que estuvieron presentes en la entrevista entre Trump Jr. y Veselnitskaya en la torre Trump el 9 de junio del 2016, además del yerno del presidente, Jarred Kushner, quien es asesor del mandatario.

En su única entrevista hasta ahora en torno al encuentro, Trump Jr. lo justificó sugiriendo que la reunión fue exploratoria y que no sabía el trasfondo de la misma, si bien correos electrónicos difundidos por él mismo parecieron contradecirlo.

Los intercambios entre Trump Jr. y un empresario identificado como Rob Goldstone, mostraron que éste sabía que el objetivo del encuentro giraba en torno a información dañina sobre Hillary Clinton provista por el Kremlin.

En uno de los correos, Goldstone aseguró a Trump Jr, que Veselnitskaya era una abogada que trabajaba con el gobierno ruso y que tenía documentos e información oficiales que “incriminarían a Hillary Clinton” y que “serían muy útiles para tu padre”.

Goldstone externó su deseo de hacer llegar la información directamente al presidente “pero es ultra sensible, y por eso quiero enviártela primero a ti”, según uno de los correos que Trump Jr. difundió antes que lo hiciera el diario The New York Times.

“Gracias Rob, aprecio eso. Si es lo que dices, me encantaría, especialmente después, ya tarde en el verano”, respondió Trump Jr., aludiendo la proximidad de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en noviembre pasado.