Inicia Torneo Apertura 2017 en la liga de fútbol de Bahía

El Torneo Apertura 2017 de la liga de fútbol de Bahía de Banderas inicia sus actividades el próximo domingo.

Con 42 equipos, divididos en 3 categorías; se tiene contemplado terminar el campeonato el domingo 10 de diciembre y una semana después jugar el campeón de campeones.

Por Francisco Montes Rodríguez

Bahía de Banderas

Ante lo apretado del calendario y buscando que el campeonato 2017 termine este año, y no en el siguiente, las directiva de la Liga de Fútbol Amateur de Bahía de Banderas logró unificar criterios con los delegados, acordando arrancar este domingo 23 el Torneo Clausura, el cual concluiría el domingo 10 de diciembre, y una semana después jugarían el campeón de campeones y con ello dar cerrojazo a la Temporada 2017.

Debido a que el Torneo Clausura es continuidad de toda una temporada, los equipos participantes solamente tienen derecho a dar de alta a jugadores que no hayan participado el primer semestre del año, lo cual es indicativo que los futbolistas no pueden cambiar de equipo.

Daniel Ramos Jiménez, secretario de la liga, dijo a Deportesdelabahia.blogspot.mx, que en el torneo que iniciará este próximo domingo participarán 14 clubes con equipos en 3 categorías, lo que equivale a 42 escuadras y alrededor de 900 jugadores en total.

Dado que el torneo es continuidad y se sigue el mismo rol de juegos, y ante la baja de dos equipos en el pasado, cada semana estarán descansando dos clubes, ello porque los delegados acordaron que no se modificara el rol de juegos.

La primer jornada, a jugarse el 23 de Julio, se desarrollará con los encuentros entre Corral del Risco Vs El Porvenir, Valle Hachas VS Higuera Blanca, Jarretaderas Vs El Colomo; Mezcales Vs Mezcalitos, Real San Vicente Vs Las Juntas; San Juan Vs Olímpicos Ixtapa. Descansan VADEBA y Deportivo Ixtapa.