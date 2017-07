420 niños inician curso de verano para fortalecer su desarrollo y habilidades

Un total de 420 niños iniciaron este miércoles los cursos de verano que imparte la Comisaría de la Policía de Guadalajara en los Centros Integrales de Atención Ciudadana (CIAC) de las colonias Miravalle y Santa Cecilia.

Dichos cursos tienen como objetivo orientar y contribuir en el desarrollo armónico de los niños y adolescentes en situación de riesgo a fin de reducir situaciones de violencia mediante la implementación de una estrategia integral que promueva sus habilidades técnicas, artísticas, deportivas y culturales en favor de su comunidad.

Asimismo, las clases y talleres que recibirán están enfocados en fortalecer sus habilidades, aptitudes, conocimientos y capacidades para que puedan tener un buen desarrollo en su familia y en su entorno social.

Los talleres que los niños recibirán son pintura, música, teatro-terapia, inglés, yoga, primeros auxilios, francés, acompañamiento académico, manualidades, acondicionamiento físico y dibujo, además de que se les impartirá un bloque para que conozcan la función policial, el equipamiento y el equipo táctico.

Asimismo, se realizarán cuatro visitas al Edificio Central de la Comisaría, donde podrán conocer aún más las funciones de esta institución.

El evento inaugural estuvo encabezado por el comisario general Salvador Caro Cabrera, quien estuvo acompañado por la comisaria de Vinculación Ciudadana Carmen Julia Prudencio González, así como la comisaria de División de Operaciones Saira Alejandra Franco Leal, entre otros funcionarios, así como Oscar Eduardo López Haro, representante legal de la cadena comercial Oxxo.

El Comisario General instruyó para que, además de todas las actividades que se les brindarán a los niños y adolescentes sin ningún costo, personal de la Unidad de Intervención Primaria de Atención a Víctimas realice un seguimiento y evaluación a cada uno de los niños participantes para detectar alguna problemática que deba ser atendida.

“Hay papás que han hecho que sus hijos tengan las habilidades de aprendizaje, por ejemplo, hay niños que dejan truncada su vida porque simple y sencillamente no se detectó a tiempo o se dejó de lado que no pueden ver bien, hay otros porque no pueden escuchar bien y hay otros que tienen dificultades con las habilidades de aprendizaje”, indicó el Comisario General.

“Nunca he estado de acuerdo con eso de que hay que estimular a los mejores, ellos van a salir adelante por ellos mismos, pero qué estamos haciendo por los que se nos están quedando atrás por un detallito, que luego eso se convierte en pobreza, en crimen, en problemas más graves. Entonces en la niñez es cuando los pequeños son moldeables, cuando podemos evitar los grandes problemas y poder salir con ellos adelante”.

Los cursos de verano de los CIAC se realizan con recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2017, y tendrán un mes de duración.

Para la Comisaría de la Policía de Guadalajara es imprescindible intervenir por medio de la prevención aquellas zonas definidas como de alto riesgo, con el objetivo de alejar a los niños y adolescentes de conductas irregulares y autodestructivas, ofreciéndoles opciones para su desarrollo personal y proyectos de vida.