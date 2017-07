Home » Internacionales Trump, seis meses de “reality” presidencial Internacionales Trump, seis meses de “reality” presidencial Views

Desde que llegó al poder Donald Trump ha hecho de la Casa Blanca un auténtico reality show.

Es el presidente de los Estados Unidos peor valorado en la historia de Norteamérica.

Por Juan Carlos Arce

Ciudad de México

Escándalos, polémicas, caos, indignación y tuits incendiarios. Los primeros seis meses de Donald Trump como presidente de Estados Unidos bien podrían ser una temporada más de alguno de sus reality shows.

Trump asumió el cargo el pasado 20 de enero, declarando que Washington estaba en declive y solo un hombre de negocios agresivo como él podía arreglarlo.

Sin embargo, esa promesa parece haberse desintegrado y por el contrario muchos problemas continúan en la mansión presidencial de Estados Unidos.

La agenda política de Trump no ha avanzado: el muro fronterizo con México no se ha construido y el TLCAN no fue anulado, el acuerdo nuclear con Irán sigue en pie y el Obamacare sigue vigente. Además, la polémica con Rusia por su supuesta intervención en las elecciones estadounidense continúa y los tuits de Trump siguen generando problemas.

Basta recordar algunos de los momentos más polémicos del primer semestre de Donald Trump como inquilino de la Casa Blanca. Pero no solo recordar lo estrictamente político, sino también todo lo que ha reventado las redes sociales.

Trump llegó a la Casa Blanca tan “diplomático” como durante su campaña. El 26 de enero, el millonario canceló una reunión con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que tenía pactada originalmente para el último día del mes.

La decisión se dio luego de que Peña Nieto dijo que México no pagaría ni un centavo por el muro. Entonces, el magnate estadounidense dijo en Twitter que si los mexicanos no aportaban dinero para la obra sería mejor cancelar la reunión pactada.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que la administración de Donald Trump “mantendrá las líneas de comunicación abiertas” con el presidente de México. Pero el daño ya estaba hecho, al menos de manera temporal.

En febrero el show continuó, la polémica fue por sus políticas migratorias. Un juez de Estados Unidos ordenó el pasado 3 de febrero el cese temporal al decreto de Donald Trump de prohibir la entrada a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irán, Iraq, Siria, Yemen, Somalia, Sudán, y Libia. Esa fue la primera vez que el poder judicial estadounidense echaba abajo una orden del magnate como presidente.

Pero lo más viral fue cuando su hija Ivanka Trump publicó una foto sentada en la silla presidencial de su padre.

Y también, porque su padre usó Twitter para defenderla del boicot que una tienda hizo a la marca de ropa de su hija. Esto nos dio una pista de cómo iba a usar las redes sociales el nuevo presidente de Estados Unidos.

También, ese mes, el consejero de Seguridad Nacional de Trump, el general retirado Michael Flynn, presentó su renuncia después de que saliera a la luz el contenido de sus conversaciones con miembros del gobierno ruso durante las últimas semanas del mandato de Barack Obama.

Pero el escándalo sobre Rusia apenas estaba por comenzar. En los meses de marzo, abril, mayo, junio y lo que va de julio los escándalos, polémicas, caos, indignación y tuits incendiarios continuaron, al grado de colocarlo como el presidente de los Estados Unidos peor valorado en la historia de Norteamérica, pues siete de cada 10 estadounidenses los reprueban como presidente.

