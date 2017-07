Home » Local Ciudad Programa PEPE logró duplicar su matrícula CiudadLocal Programa PEPE logró duplicar su matrícula 6 Views

Integrantes de la tercera edición del Programa de Español para Extranjeros de la Universidad de Guadalajara, tras la clausura de los cursos.

El Programa de Español para Extranjeros clausuró cursos en el CUC Puerto Vallarta.

Por Fernando Álvarez

Puerto Vallarta

En su tercera edición, el Programa de Español para Extranjeros (PEPE) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) consiguió duplicar la matrícula de estudiantes no hispanohablantes en relación con los 26 registrados en el ciclo inmediato anterior correspondiente al año 2016.

56 participantes de 24 Instituciones de Educación Superior de Canadá, Estados Unidos, Francia y Ucrania recibieron cursos intensivos de español, historia y cultura mexicana por parte de profesores del Centro de Investigación y Certificación del Español como Lengua Extranjera y Materna (CICELEM) del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

A lo largo de tres semanas, recibieron clases de español en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), realizaron visitas de inmersión cultural en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y culminaron sus actividades académicas con una estancia de una semana en el Centro Universitario de la Costa.

Cabe destacar que 45 de los 56 estudiantes de esta edición, provienen de universidades estadunidenses miembros de la Association of Public and Land-grant Universities (APLU), como producto del acuerdo de colaboración entre el Rector general de la UdeG, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, y el presidente de APLU, Peter McPherson.

La UdeG, por medio del PEPE, pretende consolidarse como una opción de primer nivel en la enseñanza del español –el segundo idioma con más hablantes en el mundo-, así como ayudar a remontar las barreras culturales y lingüísticas que existen entre las naciones.

El PEPE contribuye asimismo a fortalecer el perfil internacional de la institución, a través de la internacionalización en casa, al ofrecer a los estudiantes de la UdeG –anfitriones conocidos como “Pepitos”- la oportunidad de desarrollar habilidades interculturales, además de practicar y reforzar sus habilidades comunicativas en una lengua extranjera.

Así lo informó la jefa de la Unidad de Fomento a la Internacionalización de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización (CGCI) de la UdeG, maestra Erika Alejandra González de León.

“Nuestra universidad aspira a una internacionalización que contribuya a un mundo de intercambios, colaboración, entendimiento y de equidad; al encuentro de culturas, al diálogo y al trabajo colaborativo”, señaló la directora de la División de Estudios Sociales y Económicos del CUCosta, doctora Gloria Angélica Hernández Obledo.

El PEPE es un encuentro de diversidad cultural y el CUCosta, como subsede del programa, abona para alcanzar el objetivo de formar ciudadanos del mundo; manifestó Hernández Obledo en representación del Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés Guardado.

Como parte de la ceremonia de clausura, realizada en el Auditorio de Rectoría del campus Puerto Vallarta, los 56 estudiantes extranjeros recibieron constancias de participación y compartieron sus testimonios en español sobre su experiencia en el programa.

En sus palabras

Rosalie Guadalupe Quezada (Fresno, California):

“El programa PEPE me abrió los ojos a la cultura mexicana. Este programa no sólo me ayudó a hablar mejor español, sino que también me ayudó a conocer mucha gente que viene de diferentes partes del mundo. Estudiar en este programa fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y les recomiendo a todos que vengan a disfrutar de la hermosa cultura mexicana”.

Emelyn Rose Kurtycz (Southaven, Mississipi):

“El idioma nos abre puertas para entender mejor la rica cultura de México”.

Jovanna Alice León (Fresno, California):

“Soy mexico-americana. Esta era mi primera experiencia en México. Mi parte favorita del programa fueron las excursiones y conocer a los Pepitos. Cuando regrese a mi casa yo voy a pensar en ustedes y enseñar a mis estudiantes lo que yo aprendí en el programa”.

Alexa Jaqueline Vaca (Atlanta, Georgia):

“Quiero continuar estudiando el idioma y conectándome con la cultura de mi sangre. Gracias a la gran calidad de profesores en el programa, mi amor por el lenguaje y la cultura mexicana ha crecido. Nada se puede comparar con aprender el español y la cultura mexicana con profesores nativos de México. Este programa sigue mostrando el valor, el poder y la belleza del español y la gente mexicana”.

Jesús Sánchez (Orange, California):

“Me siento orgulloso y muy satisfecho de haber sido parte del programa PEPE 2017. Me parece increíble ver a todos los miembros del programa convivir de una manera tan natural, a pesar de que venimos de diferentes lugares del mundo. Lo interesante es que en realidad no somos tan diferentes de lo que creemos. Sólo a través de estos programas de intercambio podremos eliminar fronteras que nos separan a causa de la ignorancia”.