En espera del hombre blanco y barbado…

Emmanuel Macron.

.

“La élite mexicana quiere desesperadamente su Macron”

-The Washington Post.

.

Por Octavio Urquídez

.

Emmanuel Macron, el joven presidente de la República Francesa, es un hombre que a temprana edad se ha convertido en mito y referente obligado de la política mundial, y de la de algunos países en particular, incluyendo el nuestro. Situación ésta que entre los mexicanos trae al presente encontrados sentimientos, casi todos dolorosos y, en apariencia, imposibles de aliviar, ya no digamos de olvidar. Se sintetizan en una expresión muy común: complejo de inferioridad.

Octavio Paz, que planteó el acontecer mexicano encerrado en un intrincado laberinto de tristezas y soledades y, ahora añadiría: pleno de desconfianza y desamparo ante el furor de las fuerzas terribles del malo, en este caso personificado de manera plural en el crimen organizado; pero también de forma individual: Andrés Manuel López Obrador y, si se ahonda en el asunto, Donald Trump, el “increíble” presidente de los Estados Unidos. Ante situación tan lastimosa, surge la interrogante desesperada: “Y ahora ¿quién podrá defendernos?” Desde luego ya no será el Chapulín Colorado, por lo que algunos encuentran una respuesta esperanzadora que, suponen, habrá de llegarnos de allende el mar: encontremos nuestro Emmanuel Macron totonaca.

Aclaremos. No parece haber quienes estén ansiosos de una nueva invasión de la nación europea, cuando menos no físicamente. A lo que en realidad aspiran estos trasnochados es a encontrar un nacional capaz de cubrir a cabalidad el perfil, las peculiares características políticas y personales del mandatario francés y luego destaparlo como el único y posible Gran Salvador de esta República secuestrada por la mafia (AMLO dixit) que detenta el poder. Así pues, no al menos de manera abierta, nadie clama por la llegada de un Maximiliano siglo XXI. Por fortuna ya no nos impresionan con espejitos y chucherías ni nos espantan las caballerías que, según la leyenda, aterrorizaron a los guerreros aztecas y a su Rey Moctezuma, hasta el punto de entregar la mítica Tenochtitlan atemorizados por el recuerdo de la sentencia divina: “Llegará un hombre blanco y barbado…”. Pretéritos son los tiempos en los que, como ha dicho Javier Hurtado: a “[…] cualquier mediocre extranjero, al que por el solo hecho de serlo se le consideraba superior o enviado divino”.

Con motivo de la segunda edición del famoso libro de Samuel Ramos El perfil del hombre y la cultura en México, nuestro célebre ensayista José Emilio Pacheco se muestra admirado de que, a cinco décadas de publicarse por vez primera la célebre obra de Ramos “… en este otro mundo [tan diferente] todavía se escucha de vez en cuando la explicación totalizadora: ‘Lo que pasa es que ustedes los mexicanos tienen complejo de inferioridad’.”

¿Será cierta esa tan mencionada situación mental del mexicano y que por eso se nos achica la portería y somos capaces de mandar el balón a las gradas frente a una solitaria portería? ¿Habrá quien acepte, a plenitud, que el mestizaje que nos caracteriza también nos condena y nos marca un destino fatal? ¡Pamplinas…! como suele expresar la parte blanca de nuestra piel. O ¡ni madres…! como dicen nuestros prietitos, el otro pigmento que matiza la epidermis que nos caracteriza.

Si es falso semejante complejo como falsas serían las afirmaciones al respecto, esto no nos garantiza que no haya segmentos de la población que todavía sueñan con títulos nobiliarios inexistentes y que ansían reconformar una etapa histórica protagonizada por bellísimas pero enloquecidas Carlotas y por apuestos pero superficiales Maximilianos. Muchos de estos entes forman filas en las manadas de compatriotas (ni modo de darles otro trato si aquí nacieron, muy a su pesar) que antes calificaron a AMLO como un peligro para México y que hoy vuelven a investirlo satánicas vestiduras.

Me sumo con afán al grupo de mexicanos que se niegan a pensar que el proceso electoral que se inicia en el ya inminente septiembre vaya a convertirse en una guerra no por la democracia, los grandes valores nacionales y las justas aspiraciones históricas de nuestro pueblo, sino que acaben siendo el triste afán de impedir que AMLO alcance la presidencia, olvidándose que este país tiene presente porque ya vivió y documentó su historia y por lo mismo, su futuro no depende de dictados mesiánicos, sean propios o vengan de ajenas latitudes.

Se dice, como se dicen tantas cosas basadas en la sinrazón, que la ausencia ciudadana de los procesos decisorios, o socializantes como ahora se dice con maña y picardía, se deba a su “complejo de inferioridad”, como si no tuviera el legítimo derecho a tomar asiento de primera fila en acciones públicas de tanta importancia. En 1987, el filósofo Leopoldo Zea dio una acertada respuesta, tan actual hoy como entonces:

“No, la ausencia de participación política del mexicano no responde al llamado complejo de inferioridad: ¿Para qué va a participar? Si haga lo que haga no sirve, ya está decidido. No es un complejo, es una realidad. Si lo que cada mexicano siente sirviese, podría contar. El problema es cómo se organiza si no tiene fe en los organizadores. Hay una falta de credibilidad en las instituciones que impide el cambio; ante eso, el mexicano no es crítico, rechaza la demagogia y si no participa es porque no quiere que le sigan tomando el pelo.” Ni que lo conviertan, digo, en cómplice en la conformación de la mentira histórica. Entendámonos y hágase la política sobre los hombros políticamente incorrectos de la verdad. Esa es la explicación a nuestro supuesto complejo: que quienes aspiran a representarlo, no saben interpretar el sentir popular. Nada fácil, por cierto. Como afirma Paz: “Nuestra actitud vital es un factor que nunca acabaremos de conocer totalmente, pues cambio e indeterminación son las únicas constantes de nuestro ser…”.