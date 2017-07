Home » Opinión En linea Larga vida productiva la de Don Félix Macedo En lineaOpinión Larga vida productiva la de Don Félix Macedo 7 Views

Don Félix Macedo.

Por Humberto Aguilar

El Puerto Vallarta que se nos va, larga y productiva vida la de Don Félix Macedo Gómez, personaje que ha formado parte del llamado Vallarta original, el Vallarta que nació como Las Peñas, que posiblemente nació como pueblo pesquero y de comercio con gran relación con los pueblos vecinos, de lo que fue Compostela y que hoy es Bahía de Banderas.

Notable información ayer en Gente, aquí en Vallarta Opina, quien hizo esa información contiene parte de la historia de Puerto Vallarta. Sospecho de la autoría, mas no corro el riesgo de equivocarme.

Sin embargo, si se me diera la oportunidad de pedir más información de aquel Vallarta que se nos fue pediría al Doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel se diera tiempo para escribir en esa forma tan especial y sabía que lo hace, un recuerdo de aquel Vallarta que él conoció perfectamente. Hablar sobre los personajes, las anécdotas, los detalles que dieron vida a una parte muy importante en la historia de este pueblo.

Esos personajes que hicieron una cofradía de amigos, que lo mismo se hacían bromas entre sí, que se burlaban uno del otro, pero sin perder la amistad aun cuando a veces mostraban su disgusto.

Yo recuerdo algunos de ellos, por ejemplo a Don Paco Calvillo, quien se destacaba entre otras cosas por enamorado, como muchos tuvieron el deseo de ser como él, pero no se atrevieron.

Don Paco y esos amigos se llevaban pesado, se decían cosas, se burlaban uno del otro, pero no perdían el humor ni la amistad.

Me han contado incluso que entre ellos, se podrían decir hasta que no habían sido bautizados, más hay de aquel que sin formar parte de esa cofradía, hablara mal de uno o del otro. Todos se defendían y defendían al amigo.

CASI CIEN AÑOS

En ese documento de Gente, se da cuenta que Don Félix vivió casi cien años. Nació en 1917, y ha fallecido en este 2017, mas no sé el mes, que debe ser cercano.

Fue comerciante sobre todo, especialista para reconocer las pringas de oro que los personajes de El Cuale lograban en el río o en las minas, por entonces el oro abundaba por aquel pueblo.

Don Félix aprendió a separarlo con el azogue y luego lo transportaba a Puerto Vallarta… ¡Qué época tan brillante!

Destacó en su vida su lealtad y el amor a su esposa con la que vivió muchos años, ella falleció en los primeros años de este siglo.

Sé que Rodríguez Curiel sabe esa y muchas historias más de este distinguido personaje, así como de esa cofradía de amigos y desde luego, de la cantidad de bromas que se hacían y que le hacían a Don Paco Calvillo, a quien me tocó conocer en los años ochenta del pasado siglo.

A don Paco le recuerdo esa personalidad. No había chica guapa a la que no le echara los perros y me consta que algunas de ellas le hacían caso, posiblemente por los regalos que les hacía.

Esto lo reconoce aun ahora su hijo el doctor Humberto Calvillo, quien le admiró y lo admira como debe ser.

BUEN TORERO

Don Paco fue gran aficionado práctico a los toros. Valiente y con buen estilo, le vi varias veces en La Pandereta, aquella placita que trajo Teófilo Gómez, quien varias veces, por época, trajo vaquillas bravas para ser toreadas por ese grupo de vallartenses en donde destacaba el Doctor Luis Famanía, el mismo Chito Famanía se tiraba al ruedo para dar verónicas y pases por alto que todos le festejábamos.

El popular Taurino, presente siempre con su cámara fotográfica y Doña Esperanza, que llegó de Ciudad Juárez para quedarse.

Doña Esperanza estaba presente en cada tarde de toros con delicias de la cocina que ella misma hacía.

Esta última etapa de Don Paco Calvillo fue muy interesante, bonita se puede decir por esa etapa en la que dio sus últimos capotazos a las vaquillas bravas de Teófilo Gómez.

Pediría a Rodríguez Curiel para que haga por lo menos una pequeña historia de esa época, de esa cofradía, de ese tiempo del Vallarta que ya se nos fue.