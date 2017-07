Home » Entrevista Violaciones a los derechos humanos, más por ignorancia que por mala fe. EntrevistaGente PV Violaciones a los derechos humanos, más por ignorancia que por mala fe. 102 Views

Entrevista a Adolfo Espinosa de los Monteros, Doctor en Derecho y aspirante a la Presidencia de la CDHJ.

.

¿Por qué el deseo de ser Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco?

Bueno, tú ya ves cómo está la situación de la Comisión en relación a la comunidad, hay un rompimiento entre la sociedad civil y la Comisión porque se han metido en una espiral de auto reproches y de descalificaciones, entonces lo que hace falta es hablar fino, y un poco empezar otra vez a encontrar la vocación y la sencillez que tenía la Comisión, como en los tiempos de Guadalupe Morfin, donde los medios estaban como por casta y la sociedad llegaba y decía, y luego las denuncias se presentaban en los propios medios y la Comisión estaba al pendiente, no era una institución lenta ni burocratizada, tenía esa vocación de servir, porque para eso se creó la Comisión, precisamente para que no fuera parte del poder público, sino que fuera un órgano que acompañase a las personas.

A mí me invitó Juanita Delgado, me preguntó un domingo si me animaba, entonces yo revisé la convocatoria y le dije que sí, vi que daba el perfil y me daba mucha ilusión, y entonces ella me trajo a Guadalajara a una plataforma, a unas conferencias con Álvarez Icaza y Guadalupe Morfín, yo me emocioné más por el panorama que ellos pintaban y era bastante malo, porque ya ves, los feminicidios, las desapariciones, el problema que hay de la poca disposición que hay de la autoridad para aprender y gestionar, entonces así la cosa va a estar muy complicada, que ya debe estar así con muchos problemas; total que nos repartimos la chamba Juanita y yo, yo me encargué de dar el perfil y armar el expediente conforme a los requerimientos de la convocatoria, y al final lo logré, me inscribí, y ahora lo que seguía era preparar los mecanismos de diálogo con los diferentes grupos, porque a mí no me conocen acá (Guadalajara), bueno, yo creía que no, pero encontré algunos amigos que son diputados, como Mónica Almeida, que es compañera universitaria, y también a José Mora del PANAL, y a mí me abrieron la puerta prácticamente todos los grupos, platiqué con el representante del PRI en el Congreso, Hugo Contreras, y luego el primero que me recibió fue el de Movimiento Ciudadano, que me aseguró que aquí no había ningún acuerdo, que no iba a llevar nadie mano, que al contrario, querían analizar seriamente los mejores perfiles, a mí eso me dio mucha tranquilidad.

Con quien no he podido hablar es con el responsable de Acción Nacional, con Monráz, que de todos modos tengo un canal abierto con uno de mis amigos y yo sé que hay comunicación, entonces yo espero que me reciba en cualquier momento. Luego con el independiente Yamamoto por circunstancias he ido a verlo, le he regalado unos de mis libros, y él ha estado ocupado, y luego me citó ayer, pero con eso de la coordinadora de los maestros pues no pude llegar, y ahorita fui a verlo pero igual sigue ocupado, entonces ya se complicó que nos podamos sentar; pero bueno, también ya he hablado con otros diputados en corto, total que yo he tenido mi labor de hilar fino para que me conozcan, me pongan cara y me den una oportunidad, porque luego los currículos son fríos.

.

¿Cómo ves la situación de los derechos humanos entre la población de Jalisco?

Pues mira, como yo tenía que presentar un plan de trabajo, y como hay una obligación de hacer la planeación democrática y de consenso, yo fui e hice reuniones ahí en el parque Hidalgo, fueron de Coparmex, fueron académicos, fueron estudiantes, y fue población en general, gente normalita que aunque éramos pocos, fue muy interesante porque hasta los niños quisieron participar y ahí pudo tener voz y los pudimos escuchar.

Luego tuve otra reunión en la UMA, que nos hizo el favor Víctor Bernal de conseguirnos el espacio y convocó el Colegio de Abogados Costa Norte, entonces fueron abogados, fueron estudiantes, académicos, el periódico Tribuna de la Bahía, y ahí lo que logramos fue sacar propuestas de medio ambiente, propuestas de cambio climático, cuestiones de autoridad de disciplina, aquí se han estado revolviendo los temas, y es una oportunidad porque se confunde mucho lo público, lo privado y lo íntimo, y cuando se discuten las cosas no se separa cuál es el ámbito del Estado, dónde debe participar la Comisión, y el ámbito de lo privado a veces se mezcla con lo público, y a mí me parece que no tiene que ir por ahí, pero lo íntimo ahí sí es soberano, es el ser humano, es comunicación consigo mismo, o si es religioso hasta con Dios, pero ahí hace falta encauzar la discusión y necesitamos nada más que se lean ciertos materiales concretos para que vean que la Comisión es una acompañante y es un gestor, y tiene que ser sobre todo alguien que escucha y que después de eso participa en un proyecto de solución junto con los funcionarios, y que si lo hace mal, también lo puede aprender y hacerlo menos peor la siguiente vez.

Entonces hay una percepción, tengo un rosario de lamentaciones, que la Comisión deje de proteger al gobierno, que la Comisión deje de proteger delincuentes, que la Comisión sea cercana, que sea transparente, aunque hay muchas más observaciones, un poco por donde fue lo que ellos querían decirle al Congreso y yo vine y se los dije.

.

¿Qué es lo urgente por hacer en materia de derechos humanos en Jalisco?

Unirnos, ponernos de acuerdo, identificar que tenemos un desafío gordo, tener buena disposición para hacer un diagnóstico serio, y ponernos a trabajar en los temas que la población necesita, irnos con grupos colectivos, con mayorías minorizadas, las estadísticas ahí están.

La verdad es que somos campeones nacionales en violencia contra la mujer, y ese es un problema de que no sabemos ejercer nuestra masculinidad, entonces mientras ataquemos el efecto pero no ataquemos la causa, vamos a seguir contando muertas, y eso es una pena, porque por ejemplo, como mi hija vive en España y yo estuve casado mucho tiempo con una española lo sé, pero en España en lo que va del año con 46 millones de habitantes, llevan 60 feminicidios, y en Jalisco con 8 millones y pico de personas, llevamos 123 o 127, la autoridad no quiere reconocer ni la mitad, porque está insensibilizado para muchos de los funcionarios,.

Fíjate, qué absurdo, si no lo vemos no lo vamos a resolver, y eso en los feminicidios, y si levantamos la alfombra vamos a encontrar suicidios, y vamos a encontrar depresión, vamos a encontrar problemas de familia y problemas estructurales que a su vez nos generan un efecto dominó en la comunidad, como la homofobia, yo escuchaba en la mañana a un dirigente deportivo decir que ese grito que le gritan a los porteros contrarios cuando juegan contra México, los mexicanos, ese de “puto”, que eso es una especie de argumento criteriológico, como si fuera polisémica la palabra puto, como si significara lo mismo amigo o cuate, o que si fuera un insulto, y yo les dijo, mira, hay que hacer un test bien sencillo, tú dísela a tu padre en la cara a ver qué cara pone, ahí te vas a enterar si es un insulto o no, porque luego agarramos a las minorías de bajada y eso no se vale, porque nos sale gratis, y eso es ofensivo, y luego hacemos alarde en lo público de mira cómo nos regodeamos y eso no puede ser, eso tenemos que corregirlo porque hay que visibilizar, o sea, hay muchas cosas estructurales que son problemas de sensibilidad, pero otras, somos nosotros mismos los problemas, y tenemos deberes para con nosotros mismos, según los tratados internacionales y pues también nuestra educación.

.

¿Es cultural esta visión de abuso contra estas minorías, niños, migrantes, mujeres, homosexuales, indígenas?

Mira, es que no sabemos si son minorías, por ejemplo, son más mujeres y esa es una mayoría minorizada en derecho, si tú te fijas, esta visión de la normalidad no existe, porque si tienes amigos que son indígenas, homosexuales, o que son parte de un grupo que tiene alguna condición psíquica o física, y luego las familias son gente de colores.

Nosotros tenemos parientes pelirrojos, morenos, blancos, güeros, de todo tipo, tenemos una mezcla de cultura y de riqueza, pero también somos el país de los silencios y el país del doble discurso y de la simulación, y del autoritarismo de la familia y del estado, entonces no podemos argumentar de manera racional, porque luego sale el santeo este, la picaresca y ahí llegamos al fondo, y es más, ni siquiera escuchamos a las mujeres, nos estamos perdiendo la mitad de la versión de la realidad, sólo por creer que hay una forma de vida de ser masculino o de ser persona, son roles, y esto es educación, sólo educación, y la oportunidad la tenemos siempre en los más jóvenes, es escribir y hablar de los temas y educarnos,.

Mira, lo que México le da al mundo, yo que he vivido en diferente países, es mucho cariño, yo no conozco otro pueblo más cariñoso de México, aquí apapachan a todo mundo, los reciben a besos, abrazos, se regalan los mexicanos, pero también entre nosotros tenemos amores perros, y eso es lo que no puede ser, que no podemos ser una ecuación diferenciada entre hombres y mujeres, no podemos, tenemos que romper esa situación poniéndolas en frente, hay que sensibilizarlos, aquí hay mucha gente que la pasa mal, simplemente porque no es escuchada y no es acompañada, te aseguro que se cometen más violaciones a los derechos humanos por ignorancia que por mala fe.

.

¿La solución está en educar en materia de derechos humanos?

La Comisión tiene la obligación de abrir los grandes temas a discutir frente a los retos que tenemos, ya sea de cambio climático, de crisis de movilidad, de contaminación, de escases de agua, porque nos tenemos que poner de acuerdo sí o sí, somos un montón, lo tenemos que hacer los ciudadanos, porque las autoridades son los ciudadanos, y los ciudadanos van a ser gobierno alguna vez, mis alumnos son gobierno, y yo voy y de todos modos les muevo las orejas porque sí saben qué hacer.

.

¿Los derechos humanos tienen un problema con la autoridad para su correcta aplicación?

Todos los poderes públicos tienen un problema con eso, porque la cuestión con los derechos humanos es que no son de piedra, son dúctiles, y luego todo el tiempo están surgiendo nuevos derechos, por ejemplo, el derecho al olvido, eso de que me busquen en internet y no me encuentren, o sea, que se olviden de mí, punto; o el derecho por ejemplo a decidir una muerte digna, porque ahora tenemos nosotros, avances que nunca habíamos tenido.

Si tú te fijas, el derecho es como la ciencia social más lenta de todas, es como la que al final hace los cambios bastante lentos, y eso es porque nosotros estamos casados con solo una teoría del derecho, que es el positivismo jurídico, donde para que sea derecho tiene que pasar por un proceso legislativo, para que sea aplicado luego a su vez hay un efecto y luego a ver cómo quedó, y lo que tenemos que cambiar es de paradigma, un poco lo que hace la Corte Interamericana, la Suprema Corte de Justicia, que resuelve las cosas por principios, y no por reglas, entonces nosotros tenemos que discutir cómo queremos vivir y qué es lo que queremos hacer para tener otros resultados, que ya sabemos cómo hacerlo mal, ahora a ver si lo hacemos mejor, digo, experiencia ya hay.