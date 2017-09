Home » Misión Rotatoria México es una nación fuerte, creativa y con muchas ganas de salir adelante Misión RotatoriaOpinión México es una nación fuerte, creativa y con muchas ganas de salir adelante 3 Views

Por Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla (*)

El Santo Padre ha dicho: “… un terrible terremoto ha asolado México, vi que hay muchos mexicanos hoy entre ustedes. Causó numerosas víctimas y daños materiales. En este momento de dolor quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la querida población mexicana… elevar nuestra plegaria a Dios para que acoja en su seno a los que han perdido la vida, conforte a los heridos, sus familiares y a todos los damnificados. Pidamos también por todo el personal de servicio y de socorro que prestan su ayuda a todas las personas afectadas, y con nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, con mucha ternura, esté cerca de la querida nación mexicana”.

Han pasado siete días de esa terrible experiencia y la cifra de decesos aumenta al sobrepasar los 324 fallecidos, esto según el último reporte de la Secretaría de Gobernación, Coordinación de Protección Civil (CNPC). Me cuesta mucho trabajo imaginar el sufrimiento de las personas que perdieron a un familiar o no lo localizan, además de su patrimonio. Es terrible.

Mis compañeros rotarios del Club Puerto Vallarta Sur y de otras organizaciones hermanas no solamente se han solidarizado a lo largo de estos azarosos días de miedo y zozobra nacional, sino que apoyados por Coparmex ha llegado hasta las zonas devastadas a brindar el apoyo a los que lo requieren. La Coparmex facilitó los medios de transporte para las toneladas de ayuda, eso es motivo de amplio reconocimiento rotario.

No puedo pasar por alto la participación de mi presidenta la señora Gloria Carrillo, del Club Rotarios Puerto Vallarta Sur, quien en compañía de otros voluntarios de nuestro hermoso Puerto Vallarta se abocan a entregar las dotaciones de víveres y otros satisfactores para los damnificados en zona de desastre.

Desde hace quince días nuestro querido México vive en la tristeza. Cuerpos de socorro descubren personas fallecidas entre los escombros, así como a decenas de atrapados con vida; Luis Felipe Puente titular de Protección Civil de la Segob, reporta 324 fallecidos, en las redes sociales se mencionan muchos más; los datos subjetivos en este momento no interesan, los de la autoridad es necesario considerarlos.

He mencionado el interés de apoyar ampliamente a los que requieren ayuda; el Club Rotario Puerto Vallarta Sur, la Univa local, así como Rotaract, Coparmex así como instituciones educativas que se volcaron a recolectar y llevar hasta donde hace falta el apoyo para entregarlo en propia mano, con ello evitar desviaciones o acaparamientos innecesarios.

Como lo he mencionado para nadie es sencillo comprender el sufrimiento y la angustia por las que transitan millones de compatriotas, pérdida de vidas, de sus pertenencias o tener dañada la infraestructura der sus casas o lugares de trabajo, me gustaría referirme a las miles de escuelas que tendrán que demolerse y reconstruirse, niños y jóvenes en asueto educativo que habrán de resignarse a buscar otras alternativas con el objetivo de no perder el año lectivo, este escenario para el país es preocupante.

Desafortunadamente la desventura no termina con el cese de los movimientos de tierra; edificios que tendrán que ser objeto de peritajes permanentes, calles, avenidas, puentes dañados y los tristes hallazgos que se irán sumando a la tragedia, pero México es una nación fuerte, creativa y con muchas ganas de salir adelante.

(*) Director de la Univa PV.