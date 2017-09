Home » Columnas Domingo de misa ColumnasLetras Vallartenses Domingo de misa 5 Views

Por Humberto Aguilar

SINOPSIS

Sayulita es un pueblo increíble, los episodios que narra Daniel, tanto son contemporáneos, que pudieran ocurrir hoy mismo por lo que parece que el tiempo no ha pasado sin embargo, estos son tiempo de la segunda guerra mundial, de tal suerte que la historia avanza como sigue:

Muchas veces he ido a misa pero sin saber qué cosa. Me aburre ir a misa, pero no me atrevo a decir algo, temo a mi abuela tan religiosa y que, junto a mi madre, lucen bonitas con su rebozo que les cubre la cabeza y su carita llena de ternura siguen el rito de cada oración.

No escucho lo que dice el cura, solo sigo los movimientos de las dos. Se sientan, se paran, se hincan y se persignan y hago lo mismo hasta el final. Siempre atento a sus caritas se me hacen parecidas a las vírgenes que están pintadas en los cuadros de las paredes o a las figuras de cuerpo entero que muestran su rostro de piedad.

Antes de terminar la misa, hombres y mujeres forman una fila frente al altar, en donde el sacerdote les pone en la boca una cosa redonda que ellos la reciben y se persignan pare regresar a su lugar donde han escuchado la misa. Quise una vez hacer lo mismo, pero sentí la mirada de mi abuela que con un gesto me hizo la seña para que no me moviera.

Desde entonces me quedo quieto sin preguntar nada, hasta que un día le pregunté por aquello que mucha gente recibe en la boca y luego se persigna, eso yo también puedo hacerlo, le dije porque quería probar lo que les daban.

Entonces mi Abuela me contó que, para recibirlo, antes había que confesarse con el cura, hacer la penitencia y recibir “el pan de Jesús”. Los niños solo pueden hacerlo, luego de hacer su primera comunión.

Para mí, todo eso me pareció un misterio. Lo dejé todo en paz y decidí tomar las cosas con calma. Cada domingo, al terminar, tío Alfonso nos lleva a desayunar a la plaza y esto me gusta mucho más que ir a la misa. Total, todo está en seguir la rutina sin preguntar y esperar estos desayunos que siguen a la misa.

¿EL PECADO ORIGINAL?

Seguro que mi abuela se quedó con las ganas de que insistiera en eso de recibir “el pan de Jesús”. Cada domingo de misa esperaba que yo le preguntara algo y como yo no lo hacía, decidió que estaba en edad de hacer mi primera comunión para poder confesar mis pecados.

Cuando me dijo eso, me sonó extraño. ¿Pecados, cuáles pecados?, le pregunté y entonces me respondió: Todos somos pecadores, porque hemos nacido del pecado”.

Eso me sonó más raro todavía, ¿Cómo es eso que estamos en este mundo producto de un pecado?, no entendí y cuando le pregunté no me respondió. Por el contrario me dijo que me callara, que eso lo entendería cuando fuera grande y me sentenció: -Tienes que hacer tu primera comunión, para que aprendas.-

No me sentí con derecho a protestar y… Que venga la primera comunión.

Decidida a contarme la historia del mundo y del pecado, mi abuela me hizo sentar a su lado una tarde, empezó por contar cómo fue la creación de todo el universo. Primero la luz, luego todas las cosas que hay en el mundo: Las aguas, los animales, las montañas.

-“Hizo Dios tantas cosas, con tanto poder, que le bastaron seis días y el séptimo lo dedicó a descansar”.

Del pecado original, me contó que fue cuando Eva le dio de comer una manzana a Adán y que ese fue el primer pecado y que desde entonces todos somos pecadores.

La verdad es que me quedé con muchas dudas. ¿Cómo es que comer de una manzana es pecado?, se trata de una fruta y no creo que comerla sea pecado, pero como no me gusta contradecir a mi abuela, ahí lo dejé para mejor ocasión.

Las manzanas poco las vemos en el pueblo, salvo en las ferias de cada año. Viene la gente de otros pueblos a vender toda clase de cosas, entre otras fruta que aquí no conocemos, como son las rojas o verdes manzanas que todo mundo las quiere comprar.

No vi que eso fuera pecado, pero bueno. Concluí que, por eso todos los domingos son días de descanso y que vamos a misa a pagar los pecados con el dinero que se deposita en unas canastas que pasean unas señoras por toda la iglesia.

Así entendí eso del pecado y me gusta que llegue el domingo. Ese día en casa, vestidos con ropa limpia y reluciente, nos llevan a escuchar misa. Es algo que nos imponen a los niños aun cuando no nos guste rezar y rezar lo mismo cada vez.

A mis primas les encanta ir a misa porque cada domingo, van con un vestido nuevo. Tía Esperanza tiene una máquina de coser y es muy curiosa para hacer sus vestidos. Lucen bonitas, pero son presumidas y les encanta que al terminar la misa, sus amigas se acercan a charlar con ellas con caritas de envidia. No todas tienen la suerte de estrenar vestido cada domingo.

Termina la misa, se platica un poco y vamos a desayunar a una fonda donde preparan de todo. Me gusta el sabor de lo que cocinan en este lugar, desde un menudo de panza, un caldo de pescado, deliciosos sopes de carne asada y los guisos diferentes que los sirven en forma abundante con tortillas que hacen unas muchachas en un comal.

Estas tortillas al voltearlas de lo caliente, se empiezan a inflar, las mujeres les sacan el aire, las ponen en un canasto y de ahí se reparten en canastos con una toalla que las cubre y las conserva bien calientes. Toda la familia nos ponemos “pandos” de tanto comer, vigilados por tía Esperanza, mi madre y mi abuela, para no manchar la ropa limpia del domingo… Pero casi nunca da resultado. No faltan las gotas de caldo o el resbalón de un pedazo de tortilla con lo que llevamos a la boca.

Así empiezan los domingos temprano. Tío Alfonso apresura el regreso a casa, recogemos bates y pelotas, es la urgencia de tío Alfonso, que cada domingo es el lanzador en el equipo de béisbol, Él es bueno en esto, pero no siempre gana, cada equipo que viene a jugar busca a toda costa pegarle a sus lanzamientos y los juegos más difíciles, se resuelven por una o dos carreras, a favor o en contra.

El béisbol es un deporte que apasiona a todos. Es el deporte que más se juega y los torneos resultan muy peleados. A los niños nos gusta este deporte y lo jugamos entre semana, en la playa o en el mismo campo donde juegan los adultos.

El campo lo cuida un señor al que le dicen “El Guacho” Morales. Es un señor de edad madura, vive en una casita que está al fondo a la derecha, con su esposa y sus hijos, a los que también les llamamos los “guachos”. A ellos no les importa y forman parte de la pandilla de amigos y gracias a ellos nos permiten jugar en el campo que tiene muy bien arreglado, con pasto en el cuadro y en el campo, que le dicen jardines. Están siempre verdes los pastos, aun cuando sea tiempo de secas, cosa que se les agradece por parte de los diferentes equipos del pueblo.

Los chiquillos nos colamos por la puerta hasta la casa del “Guacho” a pedirle permiso y generalmente siempre nos permite usar todo el cuadro… Se siente muy bonito jugar aquí, lanzar desde la lomita, correr las bases, tirarse de cabeza para llegar a las bases y estar al campo en el turno del equipo contrario.

Sí que disfrutamos jugar al béisbol en este campo y lo disfrutamos en cualquier otro sitio… ¡Es un gran deporte!