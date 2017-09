Home » Jalisco Uber, dispuesto a cumplir Jalisco Uber, dispuesto a cumplir 18 Views

Uber podría aceptar cumplir con las reglas.

.

Se avanza en el propósito de que cumpla con las normas estatales.

.

Por Marisela Muñoz

Guadalajara

.

Tras reunirse el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, con representantes de Uber, el funcionario aseguró que se avanza en el propósito de que dicha empresa cumpla con las normas estatales.

Dijo que se mostraron dispuestos a proporcionar su padrón de choferes y otros elementos, como parte de los requisitos establecidos en la reglamentación estatal.

“Decirles que en este momento vamos con muy buenas pláticas, el lunes tendremos una reunión más para ya finiquitar… (Uber) está dispuesta a soltar el padrón y más allá, a facilitar todo lo que se requiera”, dijo.

Mencionó que durante la sesión desarrollada ayer en Palacio de Gobierno, se expusieron algunos puntos de vista jurídicos en el tema del amparo que interpuso Uber y la suspensión que obtuvo.

De las cinco Empresas de Redes de Transporte (ERT) que operan en la metrópoli, Uber es la única que no tiene registro al incumplir con aspectos establecidos en la reglamentación estatal, como son: póliza de seguro, padrón vehicular y contrato de adhesión de los socios. Sin embargo, cuenta con una suspensión.

En la reunión también se revisó la aplicación de la plataforma y la reglamentación estatal para las ERT.

López Lara enfatizó que el Gobierno de Jalisco no permitirá que ninguna empresa esté por encima de la ley.

“En este caso ha habido una suspensión, estamos trabajando en la vía de la cordialidad para sacar este punto a favor y que sea parte de la reglamentación y que Uber esté dentro del marco jurídico, como está establecido en el Gobierno de Jalisco”.

La semana pasada el gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, manifestó que no tolerará la operación de Empresas de Redes de Transporte (ERT) que incumplan con la ley, como es el caso de Uber, que está pendiente de regularizarse.

El mandatario lanzó un llamado a Uber para sostener una reunión con autoridades estatales.

“Las que cooperaron, qué bueno, las que no, desde ahorita les digo: Más vale que se sienten con nosotros antes de que se me acabe la paciencia porque no vamos a tolerar, no vamos a permitir que bajo argucias legaloides quede la incertidumbre, la falta de certeza, calidad de servicio, sobre todo seguridad para los usuarios”, subrayó.