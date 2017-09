Reto electorero

Por Humberto Aguilar

Como bomba, de esas bombas de verdad, no yucateca, explotó en todo el país la oferta del presidente del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, para que todos los partidos cedan sus ingresos actuales a la reconstrucción de los pueblos que sufrieron los efectos de dos terremotos, el 7 y 19 de septiembre.

Pero no solamente es el dinero que les corresponde en este año, sino los que se pretenden repartir para el año próximo, año de elecciones en las que se va a elegir al futuro presidente de México, sea cual sea el ganador.

Constitucionalmente el año próximo se deben de repartir más de 6 mil millones de pesos entre todos los partidos, de acuerdo a la cantidad de votos que tuvieron hace cinco años, es decir, PRI primer lugar, PAN segundo lugar, PRD en tercero, así como el resto de los seis partidos registrados nacionalmente, incluyéndose al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que es el partido creado por Andrés Manuel López Obrados, quien además es el favorito para ganar las elecciones del año próximo.

No es todo, además propone al Congreso eliminar por completo la cantidad de diputados y senadores plurinominales, es decir, diputados y senadores que son electos nominalmente sin haber conseguido el voto popular, además de esto, eliminar también plurinominales en los congresos de todos los estados que van a tener elecciones para gobernador.

Sin precisar exactamente la cantidad, son más de 22 mil millones de pesos en lo que se podría ahorrar para la reconstrucción nacional, desde luego el PRI hace la propuesta, además de entregar poco más de 200 millones de pesos que recibirían por el resto de este 2017.

Ahí está la propuesta electorera del PRI, faltará la respuesta de todos los partidos que reciben dinero del pueblo para ganarse un cargo de elección popular en el cual desde luego recibirán sueldos millonarios como representantes populares.

DINERO A CONSTRUCCIÓN

El Presidente Enrique Peña Nieto determinó que todos los afectados por el terremoto en los estados de Chiapas, Oaxaca y todo el itsmo de Tehuantepec recibirán una tarjeta de crédito con dinero suficiente para la compra de materiales de construcción con la consigna de que esto es para ese fin exclusivamente. No se pueden gastar el dinero en otra cosa que no sea para reconstruir sus casas, lo cual viene a ser un riesgo por el detalle de que no toda las personas saben y pueden construir una casa, ya que el dinero es para autoconstrucción.

De cualquier forma la determinación es buena porque hace renacer la esperanza de todas las familias afectadas, son más de 3 mil casas las que fueron destruidas por el terremoto en esa zona del país.

ENTRE TANTO

Por lo que toca al terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla y Cuernavaca sigue trabajándose para levantar el censo de viviendas y edificios dañados, gran parte de estos ya no van ser útiles para los que ahí vivían, de tal suerte que tardarán una o dos semanas más para conocer incluso la cantidad de personas que murieron por los efectos de ese terremoto.

El jefe político de la Ciudad de México dio a conocer por su parte que se van a revisar todos los permisos de construcción de los edificios afectados, entre éstos el del colegio Enrique Rébsamen, del cual se sabe ya que fue construido con base de violar todas las normas de construcción de la delegación de Tlalpan, de la directora Mónica García, responsable incluso del fallecimiento de tantos niños y maestros, no se sabe dónde está escondida.