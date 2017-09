Home » Opinión Malecón Un nuevo vicio MalecónOpinión Un nuevo vicio 6 Views

Por Guillermo García Oropeza (*)

“Estoy muy triste y muy enojado…” me decía un amigo el otro día: “Tanto que les he invertido a mis vicios y estos malditos ya me abandonaron…” y, claro, mi amigo tenía razón, los vicios como ciertas mujeres son muy ingratos. Pero la vida no es tan mala y, a veces, nos da compensaciones. Eso me pasó, por ejemplo, con mis libros , los que he venido comprando, buscando y acumulando desde que era un niño, hijo único, candidato seguro a la neurosis. Los libros no se han ido, es cierto, pero se han ido convertido en una montaña inaccesible que me da flojera subir. Son demasiados y he descubierto que nada pasará si no los leo y que con un centenar de los grandes tendría para leer y releer para lo que me queda por vivir.

Pero es un instrumento, en una cosa, en una pérfida invención que he odiado por muchos años de sufrir sus humillaciones y misterios que es la computadora he descubierto un nuevo vicio. Y es que me dijeron que presionando en un cierto lugar podía acceder a ver películas, incluyendo, claro películas mexicanas y con escepticismo ahí presioné y apareció de pronto El Amo, Jorge Negrete, cantando con su voz de cantante de ópera las glorias de Jalisco y la belleza de Guadalajara que es la novia de aquel Jalisco de la edad de oro. Y tras de Jorge llegó Pedro, mazatleco y querendón él. Y María Bonita y las más bonita aún Gloria Marín y todo el clan Soler: don Fernando, Andrés, Domingo y Julián el guapo e inevitablemente también llegó Pardavé añorando los tiempos de don Porfirio y hablando muy chistoso como “baisano” recién desembarcado del barco que lo trajo desde Beirut, Y la abuelita Sara entrañable con su puro y su bastón y los cómicos desde el inevitable Mantequilla, el Chicote y ese genio total que fue Tin Tan con su Carnal, claro. Y los galanes bigotudos y mujeriegos, y las mexicanas dulces aún nacidas para sufrir ( especie extinguida) y las pecadoras sobre todo aquel conjunto portentoso de las rumberas, mamberas, afrocubanas, danzoneras que explotaban el puritanismo de la época al giro de sus caderámenes y nalgatorios mientras Dámaso Pérez Prado, el Cara de Foca conquistaba el mundo con un ritmo que ya lo hubiera querido Stravinsky para un día de fiesta.

¡Ay cine mexicano tan malo y al mismo tiempo tan genial! Nada que ver con Fellini o Ingmar Bergman ni con las superproducciones hechas todas con dólares y efectos especiales que hoy llaman cine. El nuestro era como en familia y se veía en cine de barrio que daban hasta tres películas por unos cuantos centavos y sobraba hasta para comprar los cacahuates o si en el DF, los muéganos ¿se acuerdan de los muéganos última invención del barroco mexicano? Ay, ese cine escape puro a donde se iba para escapar de la familia de la vida real para gozar con la otras que nos ofrecía el cine. Y bueno podríamos amanecernos y sólo baste que los prevenga a ustedes de este vicio que en apariencia es inocente pero que es caer en los placeres inconfesables de la nostalgia. ¡Aguas…!

(*) Arquitecto, escritor, periodista y conferencista jalisciense; ha publicado 34 libros y colaborado en medios como Grupo Reforma, Revista Siempre!, Excélsior y El Informador, entre otros.