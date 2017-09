Home » Local Ciudad Analizan retirar comodato al Club Rotario Sur de PV CiudadLocal Analizan retirar comodato al Club Rotario Sur de PV 8 Views

Arturo Dávalos dijo que deben aprovecharse los espacios.

Se revisarán todos los comodatos y si no están funcionando se recuperarán para el municipio.

Por Martha Ramírez Ruiz

Puerto Vallarta

Debido a que no hay avances para la construcción de un albergue para familiares de paciente del Hospital Regional por parte del Club Rotario Sur y a más de tres años de que se les otorgó el comodato de más de 2 mil 300 metros cuadrados, se analiza el retirarles ese comodato que se le dio en la pasada administración, a iniciativa del entonces regidor Jesús Anaya Vizcaíno.

Esto, de acuerdo con lo que expuso el alcalde, Arturo Dávalos Peña, quien hizo mención de las lamentables condiciones que padecen las personas que tienen familiares hospitalizados en esa institución, a la que acuden personas de otros municipios de la región.

Dávalos Peña describió que hay personas durmiendo en el piso en las afueras de ese hospital, sin un lugar ni dónde comer o asearse, por lo que también existe la intención de habilitar una casa, “aunque sea rentada” para dar asistencia a las familias de pacientes hospitalizados.

Un asunto que se trató al pleno de la sesión de las comisiones de Hacienda y Salud, donde se avaló la licitación de otro comodato, dentro de las instalaciones donde se encuentra la Dirección de Servicios Médicos Municipales, para que una empresa médica proporciones servicios de atención de la salud, a bajo costo.

La decisión se tomaría, aun cuando la regidora Magaly Fregoso Ortiz mencionó que en reuniones con la presidenta del Club Rotario, Gloria Carrillo, se expuso que están por recibir donativos para poder echar a andar ese proyecto que se presentó como iniciativa de hoy ex regidor Anaya Vizcaíno, en noviembre del 2012.

El alcalde indicó que eso se viene diciendo desde hace más de dos o tres años, pero no se ve avance alguno para habilitar las instalaciones de lo que fue un Centro de Atención Infantil (CAI), para dar refugio a los personas que tienen pacientes internados en el Hospital Regional, por lo que se analizará por el pleno del Ayuntamiento el retirarles el comodato.

Posteriormente, en entrevista, confirmó que se revisará el convenio en que se cedió en comodato, el inmueble marcado con el número 324 del patrimonio municipal, porque iban a hacer instalaciones de baños, cocina, “pero ya son tres años y no han hecho nada”.

Por ello se tendrá que analizar y discutir al pleno del cabildo, “para ver si se les retira el comodato o siguen con éste, porque no vemos avances. Y lo que también queremos es habilitar una casa para que funciones como albergue, ahí cerca del Hospital Regional”.

El presidente municipal explicó que ese inmueble “sigue perteneciendo al patrimonio municipal”, y si no se han cumplido con las condiciones marcadas en ese convenio se le quitará al Club Rotario Sur ese comodato.

Asimismo, refirió que el Club Rotario acaba de hacer una nueva petición de comodato en la colonia Volcanes, y si bien tiene otros en donde sí están funcionado para los objetivos solicitados, no así el en ubicado entre las calles de Luis G, Urbina, Poetas Desconocidos, Juan José Arreola y Manuel Acuña, en las inmediaciones del Hospital Regional.

Dávalos Peña adelantó que este no es el único caso en que se van a revisar los diferentes inmuebles que están en comodato, “ya le pedí al secretario general que se revisen todos y si no están haciendo nada, recuperarlos para el patrimonio del municipio, aunque no se han perdido, ya que siguen perteneciendo al municipio”.