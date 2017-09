Home » Local Ciudad Reglamentos sanciona a dos antros de Vallarta CiudadLocal Reglamentos sanciona a dos antros de Vallarta 9 Views

Juan Velázquez.

.

Permitieron el ingreso de menores de edad.

.

Por Rodrigo López Becerril

Puerto Vallarta

.

Los recientes operativos de la dirección de Reglamentos del Ayuntamiento en establecimientos de diversión nocturna conocidos como antros, arrojó sanciones a dos de ellos por haber permitido la presencia de menores de edad en su interior consumiendo bebidas alcohólicas, informó el jefe de esa dependencia municipal, Juan Velázquez.

Indicó que los operativos son permanentes y aleatorios ya que se realizan todas las noches en diferentes lugares; no obstante reconoció que el número de inspectores es limitado por lo que hizo un llamado por principio de cuentas a los padres de familia para que no permitan que sus hijos menores de edad ingresen a los antros y mucho menos que consuman alcohol. A los dueños de establecimientos y el personal que atiende les solicitó que no comprometan la licencia del lugar por ganar unos pesos más, y que verifiquen las credenciales de identidad en caso de dudas.

El funcionario municipal afirmó que no se puede tener un inspector en cada antro pero si se tiene un padre, madre o tutor en cada familia, que debe estar vigilante de la diversión de sus hijos y de lo que hacen cuando están fuera de casa. Afirmó que su competencia implica realizar los recorridos por los diferentes antros, bares y cantidad de la ciudad, pero sabe que en muchas ocasiones los propietarios mienten sobre la presencia de menores.

Reveló que al realizar los recorridos de rutina, luego de haberse identificado plenamente con sus credenciales, los inspectores recorren el lugar para detectar algunas irregularidades que pueden ir desde la presencia de menores de edad hasta la presencia de vendedores o la falta de licencias y permisos en regla.

En ese sentido, destacó que la gran mayoría de los propietarios y promotores de este tipo de establecimientos tienen todo en orden, ya que no quieren comprometer la viabilidad de su negocio, pero en ocasiones, dijo, pueden excederse y permitir el paso de menores, bajo el pretexto de que no se dieron cuenta.

Al respecto, mencionó que todo antro está obligado a solicitar una identificación que acredite la personalidad y la edad de los clientes, en caso de tener la duda sobre su edad, si la persona tiene apariencia de menor es obligación el solicitarle una identificación que la certifique si no tienen la credencial del Instituto Nacional Electoral, es muy probable que sean menores, a menos que demuestren lo contrario, y ante la duda lo mejor es no autorizar su ingreso a los establecimientos.

Añadió que los recorridos continuarán cada noche, con especial énfasis en el malecón y zona turística, aunque estos se incrementarán conforme se acerque la época de la próxima temporada alta.