Temporada alta viene bien para esta región

El mercado canadiense comenzará a llagar a la región para la temporada de invierno.

Los canadienses comenzarán a llegar en tres semanas más, en las que se prevé un aumento en el número de vuelos.

Por Rodrigo López Becerril

Puerto Vallarta

El último trimestre del año que iniciará el próximo domingo tiene buenas expectativas de ser muy relevante para Puerto Vallarta y la región en términos turísticos, ya que comenzará el repunte de la actividad en todos los sentidos. Tanto en el ámbito de los cruceros observamos que llegarán más embarcaciones, los vuelos comenzarán a llegar con mayor ocupación y en tres semanas ya tendremos la llegada de los primeros canadienses que salen de su país ante el descenso de las temperaturas, comentó Martín Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

El experto en la transportación turística destacó que se ha tenido un natural descenso de la actividad durante este mes, pero se espera que repunte en unas semanas con el turismo canadiense y norteamericano. Septiembre tiene sus características propias, las conocemos, y es un periodo de ajustes, de variantes, pero tenemos ya en la mira la llegada de congresos y convenciones.

Indicó que a partir de octubre comienza un movimiento natural en la dinámica turística con una serie de actividades de congresos y convenciones en hoteles, lo que mueve al sector, y a partir de la tercera semana se cuenta ya con los plantes precontratados de algunos grupos de canadienses, que son los que abren la temporada alta de invierno.

No nos sorprende lo que se ha vivido este mes de septiembre, estamos acostumbrados a los altibajos de la actividad, en esta ocasión no fue tan drástico el descenso aunque sí hubo cambios luego de los sismos, ya que por obvias razones muchos capitalinos no viajaron, pero esto es parte de aspectos naturales de la actividad turística, ahora estamos ya a punto de iniciar con el mejor periodo del año.

Se espera que la ocupación hotelera comience a repuntar de manera constante a partir de noviembre, luego de la llegada de los canadienses y norteamericanos, los jubilados no fallan a su cita con Puerto Vallarta, hay que reconocer que ahora que hay más oferta de casas y condominios tienen más de dónde escoger y este es un destino que les ofrece muchas posibilidades de pasar un invierno seguros, tranquilos y con actividades.

Los primeros norteamericanos llegarán principalmente de ciudades más al Norte del país dado que comienzan las heladas, de la zona de Minnesotta, Wisconsin, el estado de Washington, incluso las Dakotas y Oregon, y a lo largo de diciembre llegan los californianos, de Arizona, Nuevo Mexico, Texas y otros estado sureños de la Unión Americana, el arribo es gradual pero seguro.

Destacó que Puerto Vallarta sigue siendo un destino seguro, hospitalario, conveniente en relación calidad y precio y que tiene muchas actividades en esos meses, como tianguis artesanales, mercadillos, conciertos al aire libre, ballet, esos aspectos les encantan y por eso son viajeros frecuentes incluso podemos decir residentes temporales fieles a esta región.