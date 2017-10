Home » Gente PV Elegirán a la reina gastrohotelera 2017 Gente PV Elegirán a la reina gastrohotelera 2017 9 Views

Las participantes compartieron un desayuno previo al concurso.

Con el concurso da inicio formal la Semana del Trabajador Gastrohotelero.

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

En el marco de la décima semana de convivencia deportiva y cultural en conmemoración del Día del Gastrohotelero a celebrarse el próximo 8 de octubre, se realizará este domingo la elección de su reina en el hotel Secrets Vallarta, donde 16 jóvenes trabajadoras de la industria sin chimenea buscarán representar a su gremio.

Previo a la realización del concurso, las 16 jóvenes participantes tuvieron un desayuno en el hotel Secrets Vallarta con los organizadores y representantes sindicales para tener una convivencia previa.

Con el concurso de belleza, da inicio la celebración del décimo aniversario de la Semana del Trabajador Gastrohotelero, idea original del Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México en Jalisco, Don Rafael Yerena Zambrano, quien busca fortalecer la unión de los trabajadores de la industria en la región.

En el caso del concurso de belleza se busca fomentar la alta estima y la feminidad de las participantes, todo en un ambiente de franca camaradería, explicó Nora Covarrubias, asistente de Simón Hernández, organizador del evento.

“Este concurso ayuda mucho a la autoestima de las muchachas, las hace sentir muy femeninas, porque participan chicas que trabajan como camaristas, hostess, personal de oficina, de cocina, de actividades, y todas tienen la oportunidad de participar, no tenemos limitante de número de chicas participantes, ni límites de edad ni físicos, desde un principio se les aclara a las chicas que no es el evento común que vemos de reina de belleza de un pueblo, delegación, ciudad o puerto, aquí la finalidad es que todas tengan oportunidad, no importa su complexión, no importan sus medidas, ni color de piel, no hay ningún tipo de discriminación, todas son bienvenidas, el cuarto aniversario hubo una señora de 52 años de edad que participó, nos decía que toda la vida había querido participar en un evento de este tipo, y todas la querían a ella, y ella demostró mucha seguridad, alegría, y el concurso es abierto para todas, lo importante es que lo quieran hacer.”

Es importante señalar que a las participantes se les califica tanto el desenvolvimiento escénico como el corporal, la elegancia con que portan su vestido de gala, la expresión facial y física, entre otros aspectos, además de su conocimiento de la industria gastrohotelera y en especial su vocación de servicio, explica Nora Covarrubias.

“Se les califican varias cosas, no solo la belleza femenina, sino la belleza interna y por supuesto su inteligencia con preguntas relacionadas a la gastrohotelería porque son parte de atender al turismo, el servicio, aunque no se vea, aunque ellas no den la cara al huésped, a nuestro visitante, ellas son parte de saber vender puerto Vallarta, entonces la que mejor venda puerto Vallarta a la hora de su respuesta, la que mejor venda la empresa a la que está representando, es la que se lleva la corona.”

El Concurso de la Reina Gastrohotelera dará inicio el próximo domingo 1 de octubre en punto de las 18 horas en el hotel Secrets Vallarta.

