Esto es lo que sabemos del tiroteo en Las Vegas

Un hombre armado disparó el domingo contra las personas que acudieron a un concierto del festival de música country Route 91 Harvest Music, en Las Vegas.

La policía estima que la cifra de muertos es del al menos 58 y los hospitalizados son más de 500. El atacante, Stephen Paddock, se suicidó tras el tiroteo.

Aquí te explicamos lo que se sabe hasta el momento sobre el ataque, que ya es considerado el más letal de la historia de Estados Unidos.

Stephen Paddock, de 64 años, estaba en su habitación en el Mandalay Bay Hotel and Casino. Desde el piso 32, disparó contra los asistentes a la presentación de Jason Aldean, quien formaba parte del cartel del festival de música country.

Unas 22 mil personas estaban entre la multitud cuando el hombre abrió fuego, lo que generó pánico y los llevó a huir aterrorizados, incluso chocando unos con otros, mientras que los policías se apresuraban a localizar al atacante.

En una nueva conferencia de prensa, el sheriff de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Joseph Lombardo, explicó que el ataque dejó al menos 58 muertos y más de 500 hospitalizados.

Sobre el ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el incidente y aseguró que “en momentos de tragedia y horror, Estados Unidos se une como un solo cuerpo, así siempre ha sido”.

Añadió que “nuestra unidad no puede quedar quebrada por la maldad (…) nuestros lazos no pueden romperse por la violencia”.



Lombardo explicó que el atacante se suicidó tras el tiroteo.

“No tenemos idea de cuáles eran sus creencias”, dijo el sheriff de la Policía Metropolitana de Las Vegas.

Además, detalló que en la habitación del hombre había más de diez armas de fuego y que estaba acompañado por una mujer, quien se llama Marilou Danley y ya es buscada por las autoridades.

Los policías precisaron que ella no es sospechosa, pero aseguraron que es un vínculo para la investigación.

Por otra parte, se decomisaron dos vehículos que pertenecían a Paddock.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH

— LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017