Roberto Sandoval está en la Ciudad de México

Roberto Sandoval publicó en su cuenta de Facebook que este domingo estaba en la Basílica de Guadalupe.

Medios publicaron que estaba en Perú, tramitando un amparo; la versión resultó falsa.

Por José Reyes Burgos

Ciudad de México

La incertidumbre ha ocupado la agenda de los internautas nayaritas este fin de semana, en torno a la situación real del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. Pues el sábado por la tarde-noche, una noticia comenzó a circular a nivel nacional, sin tener confirmación conocida de fuentes oficiales.

De acuerdo al portal Eje Central, cuya nota fue replicada por varios medios de Nayarit, el ex mandatario que hace apenas más de una semana dejó su cargo, se encontraría en Perú, y la tarde de ese día habría tramitado un amparo para evitar ser detenido por la Agencia para el Combate a las Drogas (DEA) de Estados Unidos y poder conocer posibles cargos en su contra.

Asimismo, la noticia informaba que supuestamente una comisión en la Embajada de México en Perú habría recibido y aceptado esta solicitud de amparo, respecto a lo cual no existe ningún boletín o nota en el portal de internet ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni de la dependencia consular en el país sudamericano.

No obstante, la nota se compartió con expectación e incertidumbre entre las cuentas de Facebook de los nayaritas, quienes temieron que su ex gobernador más reciente estuviera, al igual que una larga lista de ex ejecutivos estatales de manera reciente, involucrado en algún tipo de crimen o delito.

Cabe mencionar que justo al día siguiente de ser relevado del cargo por Antonio Echeverría, es decir el 21 de septiembre pasado, Roberto Sandoval y su esposa Ana Lilia fueron fotografiados mientras estaban a punto de abordar una aeronave privada en algún aeropuerto, desde donde presuntamente habrían volado a Perú.

En ese momento, también Eje Central dio a conocer que supuestamente la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales (SEIDF), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), habría iniciado una investigación contra Sandoval Castañeda en torno a posibles actos de enriquecimiento ilícito.

Lo que sí ocurrió a la luz de todos, fue el asesinato de su sobrino, Hugo Sánchez Sandoval, en Tepic, que se especula era un operador político y financiero de su tío. En este mismo contexto, el nuevo gobernador, Antonio Echevarría, anunció que se interpondrían denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables por el robo o saqueo de recursos públicos en la entidad.

Asimismo, durante la primera semana de su gobierno, han circulado imágenes de cómo se están retirando todos los eslóganes alusivos al “gobierno de la gente” de monumentos y espacios públicos de Nayarit, situación que ha despertado sospechas de que el nuevo mandatario ya considera la posibilidad de que su antecesor sea perseguido por la justicia.

REAPARECE SANDOVAL EN CIUDAD DE MÉXICO

Pero sorprendiendo a todos, ayer domingo Sandoval Castañeda reapareció de forma inesperada en la capital del país, o por lo menos eso se puede suponer al observar su cuenta de Facebook oficial, en donde el ex gobernador subió un video transmitido en vivo que lo muestra visitando la Basílica de Guadalupe.

Sin embargo, en dicho contenido, que apenas dura menos de medio minuto, solamente se le aprecia mirando el cuadro de la Virgen de Guadalupe en su Basílica, mientras se mueve sobre la banda rodante de este recinto. Apenas acompañó el video de unas breves palabras el ex gobernador:

“Desde aquí envío bendiciones a todos los que tienen fe”, escribió a las 6 y media aproximadamente. Una hora antes, también subió una foto del cuadro de la Guadalupana en el mismo recinto, acompañado del mensaje “En la Basílica, casa de nuestra madre de Guadalupe y escuchando misa y aceptando su voluntad no la mía!!! (sic.)”.

Con ello es de suponerse que Roberto Sandoval Castañeda estuvo el domingo en la Ciudad de México y que fue a misa. Sobre su situación y las acusaciones en su contra, no emitió ninguna declaración, por lo que su situación ante la opinión pública y los nayaritas continúa sin definirse claramente.