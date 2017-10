Home » Columnas “México” no está en pie ColumnasHagan Olas “México” no está en pie 4 Views

Por Gregorio González Cabral

Los políticos mentirosos y sus abusivos propagandistas, andan diciendo que “México” está en pie.

Exagerado. Engañador. Falso.

“México” -cualquiera puede comprobarlo- está: sentado, acostado, agachado, culimpinado, hincado y hasta arrastrado.

De pie está el “México” que no alcanza para andar en coche o por lo menos en bicicleta. El “México de patineta” que complica las cosas en banquetas, parques, jardines y panteones. Pero ese México del que debería decirse: “México, a pie y sin guaraches”, no siempre está en pie. Se sospecha que toman su tiempo para dormir y para otras necesidades vitales que no siempre se pueden hacer de pie, como dicen los políticos: “México está sentado”, como el resto de la humanidad, cuando de igualarnos se trata. “México está acostado”, porque tampoco hay una sola posición del kamasutra y para eso hay hamacas en la costa y camas en la montaña. Está bien presumir: “México, de pie”, paro aclarando que no siempre, ni en todo momento.

Pero ¿por qué dicen eso de “México está de pié”? ¿Por lo que andan diciendo las malas lenguas sobre cierto tipo de políticos que la pasan de rodilla ante Donald Trump? O ¿Por qué quieren quejarse de las hemorroides que no les dejan tomar asiento?

Para decir verdad -algo que jamás harán los políticos- deberían anunciar: “México está de pie, pero también acostado y también sentado, como a ratos hincado o en cuclillas”.

¿Cómo decirles que “México está de pie”, a gente que está viendo partidos de futbol que consisten en jugadores tirados al suelo, en cuanto los mira feo el contrario? ¿Quién está “en pié” en México cuando dizque juegan al futbol? Aquí en el futbol no se gana metiendo goles, sino revolcándose en el zacate, para darle oportunidad al árbitro de ganarse la riqueza marcando penales.