Home » Gente PV “Soy el único compositor que le ha hecho más de 12 canciones en homenaje a Juan Gabriel” Gente PV “Soy el único compositor que le ha hecho más de 12 canciones en homenaje a Juan Gabriel” 5 Views

“Soy el único compositor que le ha hecho más de 12 canciones en homenaje a Juan Gabriel”

Alfonso Marcial, Compositor.

Por Angel Rodríguez Zepeda

Casi en los inicios de su carrera, el año 1973, Juan Gabriel se encontraba en Tijuana, ciudad donde en los estudios de grabación Lasser plasmó su voz en una grabadora de carrete en ocho canciones, como en una especie de ensayo, temas que posteriormente serían todo un éxito, tanto en su propia voz como con otros intérpretes.

Hoy, esa grabadora tiene un nuevo dueño, el vallartense Alfonso Marcial Santana (primo por cierto del famoso guitarrista Carlos Santana), quien desde que supo que en ella había grabado su ídolo y posteriormente también el propio Alfonso lo hizo, ya que éste es compositor y cantante, no quitó el dedo del renglón de que algún día ese aparato fuera de su propiedad.

Alfonso, un vallartense que de niño estudió en la escuela 20 de Noviembre, que fue niño de la calle, y ya como adolescente se fue a radicar a Tijuana donde se hizo “pollero”, le dio también por ser compositor y cantante; actualmente tiene más de mil composiciones en su haber en todos los estilos musicales y ha grabado en forma independiente varios discos.

.

Los primeros contactos con el Divo de Juárez

Y precisamente cuando radicó en Tijuana, tuvo sus primeros contactos con Juan Gabriel, esto gracias a que dentro de sus composiciones tenía varias que le dedicó al Divo de Juárez: “Para ti Juan Gabriel”, “El mejor”, “A el señor Juan Gabriel”, y “Amigo Juan Gabriel”, siendo esta última la que le hizo llegar a su ídolo por conducto de su tutor Daniel Díaz Villalobos.

Recientemente, a raíz de que Alfonso publicó en redes sociales que había adquirido la grabadora de carrete (Ampex ATR-700) y que tenía que ver con Juan Gabriel, le comenzaron a llegar ofertas de compra, entre éstas de familiares del ídolo, pero él prefiere como prioridad que ésta se quede en Parácuaro por ser su tierra natal para que adorne el museo que próximamente abrirán.

Como segunda opción está Ciudad Juárez, ciudad que lo vio nacer artísticamente, y finalmente como tercera y última opción está Iván Aguilera, heredero universal de Juan Gabriel, pero Marcial Santana prefiere la primera opción: Parácuaro.

“Este aparato es donde Juan Gabriel grabó ocho temas antes de él mismo hacerlos famosos, el cual llegó a mí porque el señor Daniel Díaz Villalobos, amigo íntimo y tutor de Juan Gabriel fue quien me llevó con él y a la vez me dio muchos detalles suyos; después yo grabé en el estudio en donde él grabó y me hice amigo del dueño del estudio y con el tiempo empecé a querer adquirir ese aparato”, cuenta Alfonso.

“Cuando yo grabé ahí no sabía que Juan Gabriel lo había hecho con esas canciones, hasta después cuando volví a grabar dos veces más en ese estudio fue cuando el dueño me lo comentó y hasta me regaló una copia de la cinta.

“Ahora que tengo este aparato pues ya hay algunas personas que quisieran tenerlo porque está en perfectas condiciones, pero la prioridad más importante es que quede en Parácuaro, Michoacán, porque es la ciudad natal de Juan Gabriel; la segunda opción es, si los paracuarenses no hacen por quedarse con el aparato, se va a quedar en Ciudad Juárez, y la tercera y última opción es Iván Aguilera.”

“A mí me gustaría que quedara en Parácuaro como primer opción, ahí van a hacer el museo de Juan Gabriel, por intermedio de Antonio Aguilera, sobrino de Juan Gabriel, amigo mío, e Iván Aguilera, el heredero universal, es el que va a hacer el museo de Juan Gabriel en Parácuaro que ya está próximo porque yo hace unos cuatro o cinco meses que fui ya estaban hablando del museo entre el presidente municipal y los familiares de Juan Gabriel.”

.

Canciones a Juan Gabriel

Las otras canciones que Alfonso Santana le ha dedicado a Juan Gabriel son: “Juan y Parácuaro”, “El chico de Juárez”, “Estrella el Divo de Juárez”, “Somos fans de Juan Gabriel”, “¿Dónde nació Juan Gabriel?”, “Los amores de Juan Gabriel”, “Pequeña historia de Juan Gabriel” (un corrido), y “Adiós amigo Alberto”.

En cuanto a los ocho temas que contiene la cinta original que vienen con la grabadora de carrete con la voz de Juan Gabriel acompañándose solamente con su guitarra son: “Te doy ocho días”, “Yo te quiero mucho”, “Te quiero, te amo, te adoro”, “Siempre”, “Que sea mi condena”, “Una oración”, “Ya no quiero verla”, y “Se me olvidó otra vez”.

.

Cuéntame algo de las veces que te entrevistaste con Juan Gabriel.

“Bueno, en especial hay una vez cuando yo estuve preso en Tijuana, en la prisión de La Mesa, yo le mandé una canción que se llama ‘Amigo Juan Gabriel’, con guitarra y con unos tamborcitos que había ahí y se la hice llegar por medio de don Daniel Díaz Villalobos –su tutor, fue el primero que le brindó la mano sin conocerlo- y entonces cuando llegó por primera vez con Juan Gabriel me sorprendió cuando me lo presentó don Daniel y me comenta ¿tú eres el que me mandaste la cancioncita desde la prisión con tamborcitos y guitarras? Sí, le digo, y me la tarareó, me la tarareó después de varios años y se me hizo muy sorprendente que lo haya hecho Juan Gabriel.

“Hubo cuatro o cinco veces que nos miramos, fueron breves las entrevistas porque pues él siempre andaba de prisa y yo no tenía pasaporte, no tenía visa para yo andar siguiéndolo para allá y para acá, por eso yo nunca anduve con él siguiéndolo o acompañándolo a alguna parte, la verdad.”

“De lo que sí se me puedo preciar es que soy el único compositor que le ha hecho más de doce canciones en homenaje a Juan Gabriel en diferentes ritmos, grabadas ya casi todas”.

El año 2003 durante el homenaje a Juan Gabriel en Parácuaro, Alfonso Marcial hizo el viaje porque en esa ocasión ellos iban a cerrar un trato que era la compra por parte de Juan Gabriel de las más de mil canciones que Alfonso le había ofrecido por conducto del propio Daniel Díaz Villalobos, quien fue el que animó a Marcial Santana a que hiciera el viaje porque ya se lo había comentado al ídolo.

El resultado fue que estando ya en Parácuaro con el maletín de las canciones, a Alfonso le impidieron en todos sentidos el acceso a acercarse a Juan Gabriel, teniéndose Alfonso que regresar a Tijuana muy desilusionado por este motivo lamentando que esas canciones suyas hubieran sido propiedad de Juan Gabriel.

Pablo Aguilera Valadez, otro de los hermanos de Juan Gabriel le ha confesado a Alfonso Marcial que en realidad el Divo compraba canciones y que su propio hermano Lupe le vendió varias. Pablo y Alfonso se han hecho grandes amigos y continuamente lo visita en Parácuaro.

.