Benditos recuerdos

Por Humberto Aguilar

.

SINOPSIS

Sorprenden las historias que Daniel relata en el contenido de estas Letras Vallartenses. Nadie imagina que todo ocurrió en ese bello lugar que es Sayulita, en el hoy municipio de Bahía de Banderas…

Por unos días, no sé cuántos, mi abuela no llegó a volver a contar historias de los Cristeros. Aquel momento que la lleno de tristeza hizo a las vecinas callar, no preguntar más, solo que todas estaban ansiosas por conocer el final.

Por supuesto, yo también quería saber ese final y la historia de amor de mi madre a la que he insistido. ¿Cómo es que guarda cosas de un militar?… Cuida y abraza con amor, en su cuarto, sin testigos. Le he sorprendido así.

Le pregunto y su resistencia a contarme algo es cada vez más frágil, sé que debo insistir cada vez que pueda estar con ella en el momento adecuado, preciso.

Fue mi abuela que respondió a la primera vecina que le pidió reanudar la historia de El Catorce. Recobro el ánimo para revivir aquellos momentos que fueron un golpe a su sentimiento y su corazón. Vio que seguían todas muy animadas y que no faltaba ni una. Parecía que esperaba el momento y muy lista tomó la palabra como si nada hubiera pasado desde aquel día.

-El Catorce fue un hombre de verdad. Valiente, bueno para disparar desde su caballo, era gran jinete y buen estratega. Comandaba a sus hombres y los hacía pelear hasta donde era posible.

Con pocas armas, sorprendía a los militares, con valor causaba bastantes bajas y sin dejar que se organizaran, desaparecía con sus hombres en la oscuridad de la noche sin dejar rastro. Los pelones corrían y le tenían miedo tan solo al escucharle gritar ¡Viva Cristo Rey hijos de la tiznada!

No fue vencido nunca, hasta que la misma iglesia que lo había armado, lo fusiló.

Fue tan hombre que aceptó la condena. Sus hombres esperaban una voz suya para dar muerte a los obispos. En lugar de eso, les dijo que apuntaran bien a su corazón. A la orden de fuego, lanzó su último ¡Viva Cristo Rey! Y cayó bien muerto.

Temblorosa de su regazo mostró un pañuelo muy blanco. En forma muy lenta, como si lo hubiera estudiado, mostró su contenido:

-¡Este es el escapulario del Catorce!… Sorprendidas y asustadas vieron aquello. Un escapulario lleno de sangre que se había secado por el tiempo. Uno de sus hombres alcanzó a quitárselo del cuello y lo guardo. Luego lo entregó al tío Esteban. Herido en el campo de batalla y abandonado, logró salvarse y regresar al pueblo con mi abuela que junto con mi madre lo curaron hasta sanar por completo.

Al momento de mostrar mi abuela ese escapulario, me levantó como resorte para mirarlo, con el sol, la luz se reflejaba con brillo en la sangre. Parecían pequeños espejos donde se miraban los rostros de las sorprendidas vecinas.

Todas querían tocarlo, mi abuela no lo permitió, quitó sus manos más cercanas y ella con amor, se persignó y ellas le imitaron. Es un recuerdo sagrado de mi abuela. Estuvieron el resto de la tarde con ella, le mostraron admiración por conservar el escapulario que volvió a guardar en ese paño blanco, muy blanco. Lo cubrió con su delantal hasta que las vecinas se retiraron.

Vi con gran respeto a mi abuela Edwiges y como esa historia, no dude en creer que tenía muchas más, entre ellas la de mi madre y ese militar que fue mi padre, al que quiero conocer.

Debió ser muy valiente también, al arriesgarse a estar en el pueblo con mi madre, lleno de cristeros y luego dejarla con el vientre lleno de mí.

Al regresar a la escuela, la maestra Rosa llegó con varios paquetes de libros. Sabíamos leer y nos dijo que era nuestra biblioteca. Libros de historia, de ciencias, de geografía con unos mapas muy grandes que se colocaron en la pared para que conociéramos los continentes, los mares y las principales capitales del mundo.

En los libros de historia, me encontré un libro con el tema de los cristeros y prácticamente lo devoré. Lo leí completo en una sola tarde. Nada de lo que había contado mi abuela era falso, parecía que ella misma lo había escrito, o contado como yo te cuento lo que he vivido en este pueblo.

Reconocí el valor de aquella prenda que conserva en ese pañuelo lleno de luces cuando lo mostró a las vecinas.

Sentí que esa prenda, el escapulario, tiene algo de santidad. El Catorce murió con su conciencia limpia y llena de fe, de amor por Cristo Rey.

En la iglesia, cuando voy a misa con toda la familia, recuerdo al Catorce, al ver la figura de Cristo Jesús en una cruz de madera, en lo alto. Me parece que los dos murieron por el mismo motivo, la misma causa: La fe.

El sacerdote en la misa insiste en decir que Jesucristo murió por la salvación de todos los que creen en su palabra. El Catorce, murió por la fe en Jesucristo.

Caso curioso, diré yo que te cuento estas historias de mi pueblo, de mi abuela y mi madre, de tío Alfonso, su familia y de mi existencia en este pueblo, creo en la santidad de un hombre, cuando casi no sé nada de la iglesia. Mi fe no da para tanto.

Es bendito para mí todo lo que ha pasado para estar aquí. Espero que mi madre me cuente esa parte que quiero saber y que poco a poco la he empezado a entender y a conocer por mí mismo. (Continuará).