Citó la Fiscalía General a Ramón Guerrero Martínez

Ramón Guerrero.

El ex alcalde y diputado local difunde video en que dice que el PRI usa las instituciones para desacreditarlo.

Por Martha Ramírez Ruiz

Puerto Vallarta

Para que declare sobre la desaparición del regidor Humberto Gómez Arévalo, ocurrida el 15 de enero de 2015, el ex alcalde y actual diputado local de MC, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, fue llamado por la Fiscalía General del Estado (FGE), según dio a conocer la prens estatal.

Así, a dos años y más de ocho meses de que se presentase ante la Fiscalía la denuncia por la desaparición de Humberto Gómez Arévalo, quien se había declarado como regidor independiente en el ayuntamiento encabezado por Guerrero Martínez.

Se le hace llegar a Guerrero Martínez, un citatorio por parte de la Fiscalía dentro de la investigación que se lleva por el desaparición del edil que un año antes de no saberse más de él, había renunciado al MC para declararse independiente, entre severas críticas con el entonces alcalde y otros funcionarios municipales, a los que acusaba de corrupción.

El diputado local, popularmente conocido como “Mochilas”, confirmó que fue citado por la FGE para declarar sobre el caso de la desaparición del edil, conocido como Beto Gómez, lo que hizo a través de un video que difundió por redes sociales, y qué el mismo dijo lo grabo su esposa.

En su cuenta de Facebook, atribuyó ese citatorio a que el PRI usa a las instituciones para desacreditar su trayectoria “a partir de un trágico hecho que ha marcado a una familia”

Y consiga que “sobre la desaparición del regidor, Humberto Gómez Arévalo, sólo me queda decir que frente a este suceso me he conducido en todo momento con la verdad y cooperado con las autoridades”. Según él, “la misma Fiscalía del Estado ha descartado con anterioridad, cualquier implicación mía en este desafortunado acontecimiento”.

Cabe recordar que Gómez Arévalo, ocupaba la tercera posición en la planilla del MC, encabezada por Guerrero Martínez, en las elecciones del 2012, pero ya en funciones como edil, terminaría renunciado a la fracción del MC para declararse independiente, y sobre las diferencias con Guerrero Martínez, las acusaciones del desaparecido edil que se hicieron algunas al pleno del ayuntamiento, quedaron consignadas en las actas del cabildo.

Además de que Guerrero Martínez, desde que hizo públicas sus aspiraciones de contender de nuevo por la presidencia municipal en 2018, ha sido recurrente en manifestar será objeto de la “guerra sucia” del PRI, ante cualquier señalamiento o cuestionamiento sobre su gestión como alcalde, algunos incluso que son hechos por emecistas que no apoyan su proyecto.