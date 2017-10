Home » Nacional Renuncia de Margarita Zavala es un error y sólo beneficia al PRI: Anaya Nacional Renuncia de Margarita Zavala es un error y sólo beneficia al PRI: Anaya 15 Views

El presidente del PAN afirmó que la candidatura que buscaba la exprimera dama impulsa al PRI quien, dijo, “no merece otra oportunidad” en las elecciones de 2018.

Tras darse a conocer la renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional (PAN), el presidente del partido, Ricardo Anaya, dijo que la exprimera dama tomó una decisión equivocada que sólo beneficiará al PRI en las elecciones de 2018.

Este viernes, Zavala renunció al PAN, donde militó durante 33 años y anunció que buscará la candidatura independiente a la presidencia de la República de forma independiente, ya que durante dos años buscó que su partido la apoyara y recibió respuestas “evasivas”.

“Estoy convencido de que es una decisión equivocada. La salida de Margarita del PAN sólo le beneficia al PRI, ese PRI que no merece otra oportunidad porque le ha fallado a México”, explicó Anaya en un video difundido en redes sociales.

El líder del PAN detalló que la candidatura que deseaba Margarita aún no se decide, ya que el proceso concluye hasta el 13 de diciembre.

“Es una decisión equivocada porque la candidatura a la que ella aspiraba aún no está decidida y no podemos modificar los tiempos que están en la ley, ni los del PAN, ni los del Frente Ciudadano por México. El plazo para registrar el convenio de coalición vence el 13 de diciembre”, dijo.

Anaya afirmó que el Frente, conformado por su partido, el PRD y Movimiento Ciudadano es “fuerte” y encabeza las encuestas de preferencia rumbo al 2018.

Al respecto, Zavala respondió en entrevista para Grupo Fórmula y dijo que Anaya era quien ayudaba al PRI al sólo enfocarse en sus intereses personales.

“Yo de todos modos siempre estaré abierta al diálogo y el que digan que esto beneficia al PRI, solo están viendo cómo le dan la vuelta a sus actos (…) Anaya sometió al partido a sus intereses personales, no cuidó al partido; nos dañó mucho, él ayudó al PRI”, aseguró.

Además mencionó que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, decidirá su futuro en el PAN.

“De Felipe he recibido comprensión. Yo a nadie le pido la renuncia, los demás no tienen porque renunciar. No es necesario; lo que pido es el apoyo para buscar más de 800 mil firmas”, explicó.