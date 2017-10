5 momentos clave para la salida de Zavala del PAN

En respuesta, los dirigentes indicaron que el proceso sería democrático pero que debía ser blindado ante la posible intervención de cualquier ente de gobierno que pretendiera desestabilizarlo, descartando la participación ciudadana.

Esto hizo creer a algunos senadores panistas sobre un proceso arreglado. “Las señales que mandan los dirigentes de eso partidos es que ya se está cocinando la candidatura para Aanaya, a la jefatura de gobierno para la perredista Barrales y el cargo de jefe de Gabinete para Dante Delgado”, dijo Javier Lozano.

“Es sorprendente, porque dicen que son los únicos que le pueden ganar al PRI en la elección constitucional de 2018, pero argumenten que no le pueden ganar al PRI en una interna”, ironizó Roberto Gil Zuarth.

4. Exigo la renuncia de Anaya: Zavala

​

El 4 de septiembre Zavala publicó otro video en el que exige la salida de Anaya indicando que no existe un método claro de cara a 2018, únicamente un personaje que ve por sus intereses personales, refiriéndose al presidente nacional del PAN.

“Ricardo (Anaya) es factor de división, por tal motivo debe renunciar a la presidencia del partido”, expresó en el material difundido en redes sociales.

"México vive hoy momentos críticos. Todavía estamos a tiempo de actuar. Esta división no debe continuar". pic.twitter.com/4ei6n5s7OZ — Margarita Zavala (@Mzavalagc) September 3, 2017

5. Presenta su renuncia al blaquiazul

El viernes 6 de octubre Margarita Zavala presentó su renuncia al Partido Acción Nacional.

“Durante dos años pedí un método democrático transparente y claro, que se escuchara a los ciudadanos para tomar una decisión. Pedí reglas, en público y en privado, por escrito y en video, la respuesta siempre fue una evasiva. México tiene otros tiempos que no son los de la diligencia del PAN”, dijo en un mensaje.

“En los últimos años ningún ciudadano ha sido admitido como nuevo militante, se manipulo el patrón interno hasta hacerlo inservible. Las aspiraciones políticas están condicionadas por la diligencia subordinándolas a sus intereses personales”, indicó.

Posteriormente en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga señaló que hizo todo lo que estuvo en sus manos por convertirse en abanderada del PAN, pero que los valores por los que entró al partido ya no estaban ahí.

Recalcó que siempre se mantuvo encima de Ricardo Anaya en las encuestas pese a los spots y esfuerzos del dirigente nacional del blanquiazul por hacerla a un lado.

Añadió que pasó dos años buscando dialogar con Ricardo Anaya, luego de que el panista indicó que estaba buscando hablar personalmente a Zavala para que no abandonara al partido.

“Un partido político es un instrumento para los ciudadanos, no de una persona ni de otra. Cuándo cede todas sus posibilidades en un momento como el que vive el país estamos obligados a presentar una definición. La indefinición está en que no había un método, no había certeza, y al final me dieron esa certeza cuando Anaya me dice que no habrá un proceso interno en el PAN por que hay un frente, ahí vi claramente el cierre de todas las posibilidades”, dijo.

Zavala anunció en junio del 2015 su intención de buscar la candidatura a la Presidencia de la República en 2018; desde entonces algunas encuestas la posicionan en los primeros lugares como posible aspirante blanquiazul.

.

Por El Financiero.