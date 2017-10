Home » Opinión El Lago de Tos-Cano OpiniónPaco El Lago de Tos-Cano 2 Views

Corrupción aeroportuaria,

cae otro ex gobernapior

y falsos damnificados

cobrando por el temblor.

Después del truma del sismo,

regresamos a lo mismo.

De chile, dulce, de mole

y con fallos el atole.

Dizque fallarán lo obvio,

luego de todo un gran pancho:

y anularán elecciones

en el coahuilense rancho.

Lo que se ve no se juzga,

dice un dicho popular,

y el Trife excesos del P R I

nomás no puede tapar.

Aunque se haya en el banquillo,

hace sus cuentas de grillo.

Cando se enteró que tuvo

cinco en calificación,

alegó que era un cincuenta

por ciento de aprobación.

Dizque el Cerro de la Silla

ha visto la actuación nula

de quien primero fue Bronco,

luego Pony y ahora Mula.

Nadie robaba en la tienda

cuando fue secre de Hacienda.

Dizque cuando se encarama

tiembla y se ladea su carro,

hablo del de la gran panza

y del pequeño catarro.

Carstens, el aerodinámico,

se va con gran decepción

al darse cuenta que a México

lo atrasa la corrupción.

No lo inventé,

no lo inventé lo leí,

y sin querer

y sin querer me reí.