De verdad… ¿todo se vale?

Andrés Manuel López Obrador.

Por Humberto Aguilar

Se dice que en el amor, en la guerra y en la política todo se vale. Nada más cierto si vemos que la guerra desatada al interior del partido Acción Nacional, los problemas del PRD y la avasallante campaña de Morena confunde a todos los mexicanos, sobre todo porque los fondos reunidos para recuperar la destrucción de los dos terremotos no se ven reflejados en acciones que efectivamente den confianza a las personas damnificadas. La guerra política al interior del PAN acapara los titulares de la prensa. Los que se dicen expertos en el comentario dan por hecho que Andrés Manuel López Obrador va ganar la presidencia de México y el dinero que se dice va ser dedicado a los damnificados no se ve porque se han canalizado a través de la Cruz Roja y de otras instituciones que se presume son honorables.

Enrique Peña Nieto, el presidente de todos los mexicanos se desgasta físicamente para estar en los lugares donde la destrucción ha sido devastadora, cuenta con el Fondo de Emergencia que le permite otorgar dinero que se reparte en la gente que perdió sus casas en Chiapas, Oaxaca y Tehuantepec, un poco más a damnificados de Morelos, pero el dinero no es suficiente para quienes perdieron sus departamentos en la Ciudad de México. De poco sirve el desgaste físico cuando en las redes sociales y en algunos diarios se le ataca porque no se ve el dinero cuando la realidad de todo lo que ocurre parte de la inspección que aún se hace a los más de mil edificios dañados por el terremoto del 19 de septiembre.

En el diario Reforma se le da vuelo a la noticia de que en las encuestas políticas la popularidad de Peña Nieto está por los suelos. Son encuestas que se realizan periódicamente con algunos errores, dado a que los encuestados son especialmente gente de la zona metropolitana de la capital del país, no de toda la república mexicana.

Por lo que toca a Andrés Manuel López Obrador celebra que la esposa de Felipe calderón, Margarita Zavala se retiré del PAN para buscar una candidatura independiente. AMLO dice que bueno que Margarita Zavala se retira y luego textualmente dice: “Que Osorio Chong también se retire porque va a ser cepillado”.

Así de seguro esta, que no va a ganar… ¡Va a robar! las elecciones para llegar a Los Pinos.

¿TODO SE VALE?

En las redes sociales las circunstancias siembran dudas por todas partes. Hay entrevistas en los medios televisivos donde la gente pregunta ¿Dónde está el dinero que han dado los empresarios, el gobierno de Estados Unidos, artistas y otras instituciones? No saben que ese dinero no lo tiene el gobierno, pero se le critica como si lo tuviera y no lo quiere repartir.

En la Ciudad de México las familias que perdieron sus departamentos a quienes se les han asegurado que recibirán 120 mil pesos denuncian que no es suficiente, son departamentos que tienen un valor de más de un millón de pesos, están en la calle viviendo bajo las inclemencias del tiempo y se ven desesperados. Sin embargo esos 120 mil pesos no es todo lo que van a recibir, de acuerdo a lo que dice el jefe de gobierno es un “tentempié” para pequeñas reparaciones en edificios que no van a ser derribados y que pueden ser recuperados para vivir en ellos normalmente.

Total que todo es confusión de lo que se aprovechan en las redes sociales para hablar mal del gobierno, afirmar que no hay confianza en los partidos políticos y sobre todo denunciar corrupción con ese dinero que supuestamente debe ser dedicado a la recomposición de quienes fueron dañados por los terremotos.