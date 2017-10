Home » Sin categoría Más obras del Ayuntamiento Sin categoría Más obras del Ayuntamiento 4 Views

Destacan vecinos que no se les ha pedido un peso de aportación para realizar las obras.

Se llevan a cabo n las colonias aledañas a la comunidad de El Colorado.

Por Gerardo González

Puerto Vallarta

Con gran entusiasmo, vecinos de las colonias aledañas a la comunidad de El Colorado, ven el avance de las obras de introducción de la red agua potable que inició la semana pasada el gobierno municipal, como parte del proyecto integral que viene impulsado desde el inicio de su administración el alcalde Arturo Dávalos Peña.

Se trata de obras complementarias para el equipamiento y electrificación del tanque elevado que construyó el Ayuntamiento desde el año pasado con recursos propios, así como la colocación de la tubería que abastecerá del vital líquido a cientos de familias de las colonias Campestre Los Ángeles, Ampliación Campestre Los Ángeles, Lomas Verdes, Joyas del Colorado, Colinas del Valle, Lomas del Valle, Los Agaves y La Curva, beneficiadas en esta primera etapa.

Para estos trabajos el gobierno municipal destinó, a través del Coplademun, una inversión de 4.5 millones de pesos y no tendrán ningún cargo para las familias beneficiadas, que durante muchos años esperaron sin que nadie los atendiera y que hoy el Ayuntamiento que encabeza Arturo Dávalos hace realidad.

Al respecto, Leonor Ramírez Rosales, de la colonia Lomas Verdes, se dijo contenta por estas obras. “Me parece muy bien, nosotros ya tenemos mucho tiempo sin agua, 9 años y estamos muy agradecidos con el Ayuntamiento porque nos van a dar agua potable”, y recordó las dificultades que ha pasado para allegarse del vital líquido en su hogar.

Reconoció que no se trata de un proyecto improvisado pues desde hace poco más de tres años que el Ayuntamiento inicio con la construcción de un tanque elevado que les dotará de agua en sus casas y resaltó el apoyo que este gobierno les brinda no sólo con esta obra, sino en todo lo necesario para mejorar su calidad de vida. “La verdad ahora sí me he sentido con ganas de agradecer a este gobierno, ahora que tengo agua mucho más”.

Guillermo Rodríguez, de Lomas del Valle, también expresó su beneplácito por estos trabajos. “Me parece algo maravilloso, porque tantos años que duramos nosotros como colonos de esta área sin agua potable y ahora nos parece algo muy bien de parte del Ayuntamiento y dar gracias porque hasta ahorita y hasta la fecha, ha hecho muchas obras y más con esta que tantos años hemos esperado”.

Destacó que no se les ha pedido ni un solo peso de aportación para estos trabajos, los cuáles ha seguido muy de cerca desde la construcción del tanque hasta ahora. Cuestionó también el que se realice otro proyecto precisamente en esta zona que ya estaba siendo atendida por el municipio, pues se podía desarrollar en otras áreas que también carecen de agua.

También Esther Honorato, se sumó al agradecimiento por estos trabajos. “Hace como tres años me habían comentado que harían hasta un tanque que va a traer agua a todas esas colonias y están realizando esta obra muy bien, porque van muy rápido trabajando”, por lo que pidió a las familias “que crean porque ya están trabajando aquí, que sí están apoyando a esta área de colonias que no tenían nada, que crean y que apoyen”.