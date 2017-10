Home » Editorial Las “alertas” sí golpean Editorial Las “alertas” sí golpean 3 Views

Complejo el asunto para los responsables de la buena imagen de México en el extranjero.

Con el público nacional no hay tanto problema para decirle y convencerle del “viajemos por México”. Punto más, punto menos, los mexicanos sabemos que lo interesante para visitar no ha sido afectado; donde los “golpeadores” del gobierno apodados “maestros oaxaqueños o guerrerenses” han convertido en desagradable visitar determinados destinos turísticos; cuáles carreteras son seguras y a cuales horas; así como la distancia que hay entre Chiapas y Cancún, la Ciudad de México y los viñedos de Baja California, Oaxaca y Riviera Maya.

Para el público extranjero, recibir imágenes e información hablada sobre lo que sucede en México, todo negativo: inseguridad, inundaciones, terremotos, habitaciones derrumbadas con personas afectadas que muestran la realidad nada glamorosa del México mayoritario, gobernadores tras las rejas según eso por corruptos, extorsiones, desaparecidos, escándalos de corrupción, etc., etc., etc., no es motivación para venir a desconectarse de problemas, mejorar de clima y paisaje, así como disfrutar del buen comer y beber, aparte de que la “fiesta” se da por entendida todos los días del año en habiendo mexicanos.

Pero lo que más afecta a sus intenciones de venir a México por primera ocasión son los llamados del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos, alertándoles respecto a hechos y riesgos que van detectando en el mundo; en nuestro caso, en el territorio nacional.

Acaba de informar la Secretaría de Turismo de Quintana Roo que durante octubre, tienen en Cancún 7 por ciento menos de turistas que el año pasado. La baja no la atribuyen a ser temporada de tormentas en el Caribe, porque igual era temporada en octubre de 2016; la atribuyen a la alerta emitida este agosto, por las autoridades de Estados Unidos, respecto a los cuidados para viajar en esos rumbos.

Como se vino publicitando, el incremento en visitantes extranjeros a México, venía siendo de un sorprendente 11% anual. Pero el caso de Cancún desde agosto se empezó a tener un declive en reservaciones y para pronto tuvieron también cancelaciones de grupos, lo que significa hasta ahora unas 600 personas que cambiaron de opinión respecto a venir.

El 22 de agosto de este año, el Departamento de Estado emitió una alerta modificado restricciones del diciembre anterior, tanto para el personal del gobierno estadounidense, como para ciudadanos de ese país en general. La alerta se refería a condiciones de seguridad en Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima y Nayarit.

La alerta de viaje actualizada, incluía restricciones para Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Chiapas, de nuevo Colima y las dos Baja Californias.

Respecto a Quintana Roo, se refería al aumento de homicidios, respecto a 2016, atribuidos a crimen organizado, en áreas frecuentadas por turistas estadounidenses.

Sobre Jalisco, indica a su personal no viajar en los límites con Zacatecas y Michoacán. No utilizar la carretera a La Huerta, así como la de Cocula, La Barca-Ocotlán.

Sobre Nayarit, a su personal, preferir las supercarreteras. No viajar de noche.

Como decíamos , es más fácil persuadir a los mexicanos respecto a que si visitan ahora mismo la Ciudad de México, Cuernavaca, Oaxaca capital y sus playas, así como las atractivas ciudades históricas de Chiapas, encontrarán muy bien y con buenos precios, hospedajes, restaurantes, diversiones acostumbradas y buscadas; eso, aunque también hay en colonias, pueblos y rancherías, hasta emergencias para sobrevivir y reconstruir, después de temblores e inundaciones. Los mexicanos entendemos que dentro de las mismas colonias Condesa y Roma, afectadas en la Ciudad de México, los negocios volvieron a abrir, con ganas de recuperarse y ofreciendo extras para que regresen quienes en verdad los disfruten.

Pero en el extranjero no hay la diversidad de información sobre México. Las “malas noticias, “buenas noticias”, sigue funcionando como aquí cuando sabemos de Barcelona, París o Las Vegas.

Entonces es imperativo, ir e informar, ir y promover, ir y equilibrar en lo que se pueda la información y la gana de venirse a México en cuanto el otoño se haga más frío y el invierno invite a buscar calor del sol y calor humano de donde son bien recibidos.

El Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta ya está durante esta misma semana, con intensa campaña en Estados Unidos y Canadá, para hacer pensar bien sobre esta región y sobre viajar a Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Mostrar a quienes son buscados cuando se trata de viajar, la realidad ahora mismo, momento a momento, de aquí; con mapas explicativos de dónde están las áreas de nuestro país, afectadas que necesitan reconstrucción y las diferencias en cuanto a la percepción sobre seguridad, donde Puerto Vallarta, califica por su población como lo más seguro en el país… y por supuesto, mucho más que Las Vegas, Madrid, Londres, etc., etc.

Apoyar con los diarios hechos, aquí mismo, con una conducta civilizada, ajena a conflictos -y nos referimos concretamente a los taxistas-, es no sólo de sentido común, sino de obligación solidaria con quienes les dan concesiones y les permiten ganar y en algunos casos, enriquecerse, con el esfuerzo inversor y promotor de los vallartenses.

Mostrar un Puerto Vallarta o Riviera Nayarit en conflictos es lo más idiota que pueda hacerse en este momento.