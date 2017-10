Videgaray recrimina a Morena su visión sobre Venezuela

La senadora Layda Sansores argumentó que la diplomacia mexicana ha castigado a esas naciones por “el servilismo del gobierno con Estados Unidos”, por lo que Luis Videgaray lamentó su desconocimiento de la política exterior.

.

Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, recriminó la “interpretación selectiva de la realidad” de senadores del bloque PT-Morena sobre las relaciones diplomáticas con países como Corea del Norte, Venezuela o Cuba.

Luego de que la senadora Layda Sansores argumentó que la diplomacia mexicana ha castigado a esas naciones por “el servilismo del gobierno con Estados Unidos”, el canciller lamentó el desconocimiento de los principios de México en materia de política exterior.

Videgaray Caso preguntó a la senadora del bloque PT-Morena, y quien pertenece al primer círculo de Andrés Manuel López Obrador, que “¿por qué no se reconoce que no somos serviles con el gobierno de Donald Trump cuando le hacemos frente a sus amenazas?”

Y cuestionó: “¿Por qué no se reconoce que México cree en el diálogo respetuoso para dirimir las diferencias en el caso de Venezuela? ¿Por qué no se reconoce que México tiene una nueva relación con el gobierno de Cuba? ¿Por qué no se dice cuántas visitas he realizado a Cuba en los últimos meses?

También informó que el gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, invitó al gobierno mexicano a participar en el proceso de paz entre ese régimen y los opositores venezolanos.

Detalló que la invitación la recibió directamente del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza Montserrat, y aseguró que los esfuerzos de México en aquella nación sudamericana “son estrictamente diplomáticos”.